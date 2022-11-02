年輕妹「奶頭被碰」秒哀傷想哭！男友震驚不信　醫解答

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

「我是異類嗎？」一名女網友發文吐露，只要乳頭被碰到，不論是自己摸還是別人，都會瞬間湧現非常負面的情緒，感覺相當難受，而男友聽聞也不敢相信，覺得她在唬爛。事實上，就有醫師曾為此解答，更強調「不要亂說這種症狀是女生不想做愛、不想哺乳的藉口，這種困擾是真的，也是很難受的。」

女網友日前在Dcard無奈發問，「請問在坐的各位女性同胞們，有人跟我一樣，碰到奶頭就會有種很負面的情緒湧上來嗎？突然很悲觀、很難過、很EMO（有抑鬱之意）。」

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她進一步提到，不管是自己碰，還是被男友碰，都會出現不好的感覺，「這好像叫傷心乳頭綜合症候群的樣子，請問這個病是怎麼產生的啊，有人跟我一樣有這困擾嗎？之前跟男友說不要碰奶頭，我會難過、會傷心，他還一副我在騙人、不可置信的樣子。」

▲女網友吐露長期以來的困擾。（圖／翻攝自Dcard）

心理學博士及性治療師曾寶瑩就曾寫下長文解釋，提到在針對類似案例的理解和處理上，能分為兩大方向：

1.個案對自己乳房的身體意象

．釐清「怎麼去理解自己的乳房？」「自己觸摸、他人觸摸所代表的意義是？」

．因為心底有羞恥感，所以引發羞恥感的想法或念頭一出現，就會被壓抑下來，只剩下羞恥和傷心的情緒。這就會導致，個案自己說不出為什麼，但卻會在被摸到乳房後，產生噁心、傷心等負面情緒。

．要調節這樣的負面感受，就要在一個讓個案覺得很安全的關係中，完整的經歷所有的情緒和感受。曾寶瑩直言，「這對個案來說是一種情緒大冒險，治療師要能穩住個案，讓她不害怕去接觸自己深層的情緒和想法，這樣才能消化情緒，讓想法浮現，也才有機會轉化想法和感受。」

2.觸摸乳房時，可能激發情緒中樞杏仁核，同時也激發負面記憶

．可以採用身體取向的治療方式，讓乳房被觸摸的時候，感受到被呵護被照顧，不被評價。

．透過觸摸治療，直接進行身體溝通，改變乳房被觸摸時的情緒感受。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她指出，「乳頭悲傷症候群」還沒有被納入心理疾病，這個詞目前是一個網路命名，很多人可能會有過類似的症頭，但大部分不會太嚴重，「如果你有同樣的困擾，我會建議可以試著先好好撫摸你的乳房，讓乳房先舒服了，再去帶動性興奮的感受。先安撫再興奮，可能就不會引發強烈的負面情緒了。」

曾寶瑩表示，若情況很嚴重，已經影響了生活和親密關係，也可以找專業的身心工作者或諮商心理師，請他們協助你走過困境，「不要亂說這種症狀是女生不想做愛、不想哺乳的藉口，這種困擾是真的，也是很難受的。」

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