同志婚姻也有婆媳問題　女友家人罵她「妖女」全缺席

▲吳少喬因育兒觀念不同，與前婆婆發生摩擦，最後離婚。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名性教育講師吳少喬也曾因婆媳問題結束一段婚姻。吳是女同志，到中國工作時與女友相識、交往，2009年與女友公開宴客結婚，但因女友的家人無法接受女兒出櫃，全家缺席婚禮，讓她十分難堪。

吳少喬告訴本刊，女友在婚禮前幾週才告訴家人，他們非常不諒解，說她是妖女，還說要打斷她的腿，婚後她被老婆娘家列為拒絕往來戶，直到結婚後第3年，「我到泰國做試管嬰兒，用老婆的卵子結合丹麥籍捐精者的精子，讓我成功受孕，懷上女兒苗苗（化名），對方家人才開始跟我有互動」。

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▲女同志吳少喬7年前離婚，3年前再婚，二次婚姻的合照都放在書房中。



苗苗出生後，吳少喬因「母憑子貴」獲得接納，後來老婆家人也搬到吳家一起生活，但好景不常，雙方因為生活習慣、帶小孩的方式不同，開始出現摩擦。她說，坐月子時她請老婆幫忙洗碗、洗奶瓶，對方卻哭著說，從小到大都沒有洗過碗，婆婆也出面幫腔。另外，婆婆幫她帶小孩，卻喝醉睡著、失去意識，非常離譜。

此外，婆婆的酸言酸語也讓吳少喬無法接受，因為苗苗是高敏感兒，常在夜裡大哭，為照顧女兒，吳常整夜沒睡，早上還得出門買菜，有時補眠睡過頭，還被婆婆酸：「當媳婦這麼好，可以睡到中午！」吳雖不斷隱忍，但老婆最後還是提了離婚。

▲知名性教育講師吳少喬也因婆媳問題等因素，選擇與前妻離婚。

吳少喬的老婆告訴她：「爸媽覺得我們不適合，我們分開吧！」為此，吳特別寫了張「損益表」，結果發現離婚對自己的人生大加分，於是在2015年與對方和平分手。離婚後吳帶著女兒返台生活，並在2019年與現任妻子再婚。

經歷2段婚姻的吳少喬認為，同性配偶都渴望與另一半的愛情能夠被雙方家人認可，所以選擇忍耐，但反而會面臨更多不公平的對待，她建議同志婚前一定要去對方家裡住上3個月，確認對方家人的態度，再決定是否結婚。

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