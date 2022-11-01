　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸「夢天」實驗艙發射成功　天宮太空站「T」構型完成

▲▼夢天實驗艙與太空站組合體在軌完成交會對接。（圖／翻攝自新華社／微博）

▲大陸太空站最後一個艙段「夢天」實驗艙31日下午成功發射。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸太空站最後一個艙段「夢天」實驗艙31日下午成功發射，大陸天宮太空站三艙「T」字的基本構型完成。1日早，中國載人航天工程辦公室公布，中國太空站夢天實驗艙發射入軌後，在11月1日凌晨4時27分成功對接於天和核心艙前向端口，整個交會對接過程歷時約13小時。

載運「夢天」實驗艙的長征五號B遙四運載火箭31日下午3時37分在海南文昌衛星發射基地升空，9分鐘後入軌，宣布成功發射。

中國載人航太工程新聞發言人、中國載人航太工程辦公室副主任林西強曾表示，「夢天」實驗艙配置了一個貨物氣閘艙和一個艙外展開試驗平台。今後需要在艙外安裝的科學試驗設備，可以通過貨運飛船運送到太空站，再通過貨物氣閘艙把載荷送到艙外，由機械臂或者太空人把它安裝到艙外的平台上，可以實現艙外試驗項目不斷更新。

▲▼夢天實驗艙與太空站組合體在軌完成交會對接。（圖／翻攝自新華社／微博）

▲夢天實驗艙與太空站組合體在軌完成交會對接。（圖／翻攝自微博）

去年4月29日上午，長征五號B遙二運載火箭成功將太空站首個艙段「天和」核心艙送入太空。今年7月24日，第二個艙段—「問天」實驗艙成功發射。23噸級的「夢天」實驗艙就位後，大陸太空站組合體的重量再次刷新紀錄。

天和、問天與夢天將呈「T」字型排列，當中單論體積的話，夢天還是三者中最大的一個。雖然它和問天大致對等，但問天實驗艙在工作艙的末端配置的是個讓太空人可以進出太空站，進行艙外活動的「氣閘艙」；而夢天則是在末端配置了一個可以讓大型貨物進出的「貨物氣閘艙」，方便進行曝露在太空中的艙外實驗。

今年底，大陸還將發射天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船，實現6名太空人同時在太空站工作，太空站的重量將達到100噸級。

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／國1走山！　現場塞爆畫面曝光
下大雨還溯溪！溪水暴漲5男女受困　救援驚險畫面曝
快訊／貨輪沉沒「找到救生艇」！空無一人　12船員仍失蹤
快訊／文化部道歉！　金鐘獎歌曲遭取消資格
快訊／李運慶、洪詩求婚成功！　中指戴大顆鑽戒
LIVE／選秀男星梨泰院斷魂原因曝光　156死「推手」指向他
快訊／國1交流道走山！　土石大量崩落
國寶摔破不是第一次！　馬政府故宮「這3文物」也毀損
劉亞仁被爆「當晚現身梨泰院掀暴動」釀慘劇！　公司親上火線回應
少女摩鐵輪流戰2男！　事後告性侵「關鍵1畫面」判無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鄭州發出第9封給市民的家書　2年前首封家書籲「沒有哪個寒冬不可逾越」

大陸疫情加劇+2719例！廣州多點爆發管控升級　取消逾800航班

小偷溜餐館生啃「冷凍雪花牛」又放回去　美女老闆苦笑：這個賊好煩

大陸「夢天」實驗艙發射成功　天宮太空站「T」構型完成

陸「美艷女官員」戴13萬耳環開記者會！繫愛馬仕絲巾　遭檢舉慘了

22歲女孩按摩後腦中風「四肢抽搐2小時」　醫生勸：這地方千萬別亂按

張庭林瑞陽傳銷案聽證會要辦了　陸媒曝「罰金恐破441億」

鄭州富士康「大逃亡」主因是恐懼疫情！徒步則是因「交管沒車搭」

「中國女首富」定居美國！辭任龍湖地產董座　股價大跌40%

香港警隊投考人數少一成！警務處長坦承：空缺職位超過5千個

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

鄭州發出第9封給市民的家書　2年前首封家書籲「沒有哪個寒冬不可逾越」

大陸疫情加劇+2719例！廣州多點爆發管控升級　取消逾800航班

小偷溜餐館生啃「冷凍雪花牛」又放回去　美女老闆苦笑：這個賊好煩

大陸「夢天」實驗艙發射成功　天宮太空站「T」構型完成

陸「美艷女官員」戴13萬耳環開記者會！繫愛馬仕絲巾　遭檢舉慘了

22歲女孩按摩後腦中風「四肢抽搐2小時」　醫生勸：這地方千萬別亂按

張庭林瑞陽傳銷案聽證會要辦了　陸媒曝「罰金恐破441億」

鄭州富士康「大逃亡」主因是恐懼疫情！徒步則是因「交管沒車搭」

「中國女首富」定居美國！辭任龍湖地產董座　股價大跌40%

香港警隊投考人數少一成！警務處長坦承：空缺職位超過5千個

新北市議員候選人林霈宸涉賄遭聲押　被揪出沒醫師資格竟看診開藥

安格斯12星座一周運勢10／31-11／6　巨蟹粉紅火花降臨、水瓶責任不輕鬆

鄭州發出第9封給市民的家書　2年前首封家書籲「沒有哪個寒冬不可逾越」

人群瞬間爆量釀慘案　運用人工智慧監測解決資訊不對稱

反駁「新潮流作壁上觀」　吳思瑤：柯文哲為選舉跟黑道做朋友

鄭運鵬愚公移山！找來護國神山做市民的靠③

台積電落腳龍潭成藍綠攻防戰　鄭運鵬：別什麼事都當成選舉議題

國一走山！南下汐止出口「回堵5公里」　現場塞爆畫面曝光

緊咬鄭運鵬賺人民幣「挺服貿」　國民黨嗆投機政客：林飛帆挺得下去？

旁邊的人都死了…62歲爸接電話奔赴梨泰院　背著女兒跑1km焦急求助

大陸熱門新聞

張庭夫婦傳銷案　罰金恐破441億

上海迪士尼突關閉！客錯愕：萬聖夜無法狂歡

22歲女孩按摩後腦中風「四肢抽搐2小時」 醫生勸：這地方千萬別亂按

婚宴辦在豬圈裡吃　女賓客曝傻眼畫面

中國女首富也潤了！帶雙胞胎兒子定居美國

陸美艷女官員一身奢侈品開記者會　遭檢舉慘了

鄭州富士康「徒步大逃亡」兩原因曝光

月領45K！她當6歲童保母同住豪宅

小偷溜餐館生啃「冷凍雪花牛」又放回去 美女老闆苦笑：這個賊好煩

接錯孫女！迷糊阿公：她叫我爺爺

沒錢娶妻被要求倒插門　父淚點頭

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

陸疫情加劇+2719例！廣州管控升級取消逾800航班

人妻給小費　外送員一看金額報警

更多熱門

關鍵字：

夢天實驗艙

讀者迴響

熱門新聞

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

2孫命喪梨泰院！爺淚跪靈堂：我無能為力

賀瓏提滴妹踩痛處！阿滴台下比中指

待民視10年突跳槽！Gino 2年前主持棒落空埋心結

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面