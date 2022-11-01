國際級「仿生獸」登陸墾丁　12腳接力奔走20秒影片曝！只怕這情況

▲仿生獸登陸屏東。（圖／翻攝自Facebook）



記者崔子柔／綜合報導

屏東「落山風藝術季」將在週五（4日）登場，今年安排只需風力就能推動行走的「仿生獸」表演，將由國際設計團隊親自操刀，在海口沙灘進行動態展示，但團隊也擔心受到落山風影響，只要風速超過五級就會暫停表演。

屏東縣長潘孟安在臉書PO出一段20秒影片，畫面中可見，壯觀的仿生獸靠著風力，在沙灘上順遂行走，「屏東最狂落山風，不只把水吹翻、把麵吹飛，還能推進仿生獸！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼仿生獸藉助風力在沙灘上行走。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）



根據《自由時報》報導，該團隊上次來台展示已是10年前，這次帶了6項作品來挑戰落山風戶外展演，最大的作品高5公尺、寬12公尺，造價400萬台幣。

澳洲籍主操作師Tim Denshire-Key表示，仿生獸主要用PVC管、尼龍布組成，只要輕量的風就能行走，強勁的落山風是全新的挑戰，超過五級風就會停止戶外展示。

「仿生獸」靠著風力就能像真實生物般走動，其最初設計理念是為保護荷蘭海岸線免受海平面上升影響，設想仿生獸能夠邊走邊翻動沙灘，將沙粒堆積成沙丘，進而抵禦海水，作為保護海岸線的屏障。