▲Instagram。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

知名社交軟體Instagram在台灣時間31日晚間出現災情!大量用戶無預警遭到官方停權,PTT上也有網友表示「滑到一半被停權,發現好幾個朋友也被停」,詳細事發原因還有待官方說明。

▲Instagram帳戶無預警遭到停權。(圖/記者楊庭蒝攝)

根據查詢追蹤網路連線狀態的獨立網站 DownDetector 數據顯示,目前Instagram的災情全球各地都有受到影響,截至台灣時間31日晚間9時45分,有大量回報網站故障的紀錄。

▲Instagram停權數據回報。(圖/翻攝自 DownDetector)

Instagram 晚上在Twitter回應事件指出,表示關注到有用戶出現問題,現時正跟進問題並就造成的不便致歉。

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience.