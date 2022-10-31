網路兜售陽性快篩「販售、購買皆可能觸法」　莊人祥：最高罰30萬元

▲網售陽性快篩試劑已違法。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

近日有民眾於網路兜售「陽性快篩試劑」，指揮中心表示，若將之用於騙取財產上利益、就醫診療、向保險業者理賠等，無論販售者或購買者皆有可能觸法，最高可處30萬以下罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。

發言人莊人祥指出，網路兜售陽性快篩試劑屬於違法行為，指揮中心已將此狀況通報法務部，也已請檢調進行調查。購買人若藉此進行交易或謀取相關利益，將會視其後續運用方式有不同處罰。

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若將陽性快篩結果試劑用於騙取財產上利益，且購買者確實著手為之，則賣方可能成立詐欺取財罪之教唆犯或幫助犯；若向保險公司偽稱確診以獲取理賠金，無論是販售者或是購買者，都可能面臨刑法問題。

若將陽性快篩用於就醫診療，並謊稱為其快篩結果，則有違反傳染病防治法，可處最高新台幣15萬元；若在自主疫調上不實填寫為確診者，已妨礙疫調進行，違反傳染病防治法第43條第2項規定，依該法第67條第1項第3款規定，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

指揮中心提醒，無論民眾如何運用陽性快篩試劑，最後都有觸法疑慮，請民眾切勿以身試法。

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