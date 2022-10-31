姊姊洋裝梨泰院被扯碎！父母發現「突多出黑衣」　她發尋人文道謝

▲梨泰院傷患家屬表示，他們從姊姊的遺物發現一件黑色運動上衣。（圖／Twitter@zzzzmzzzz_）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院29日晚間爆發駭人聽聞的踩踏悲劇，導致154人死亡。其中，一名女性重傷患者的妹妹透過推特，向為姊姊實施心肺復甦術（CPR）的恩人致謝，她透露父母在確認遺物的過程中，發現姐姐身上穿著一件知名運動品牌的黑黑色衣服，不過該件衣服並非姊姊所有，研判可能是好心人為她蓋上。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓一名推特網友「@zzzzmzzzz_」昨（30）日在文章中上傳4張相片，其中包括姊姊曾穿過的白色罩衫、疑似萬聖派對穿戴的頭箍，以及好心人在實施CPR以後幫姊姊所穿上的New Balance黑色運動服。

她首先自稱是梨泰院慘案死傷者的妹妹，接著她表示，「我們家在確認姊姊的物品時發現這件黑色上衣，我們心想很有可能是某位好心人幫忙穿上的，我的父母很想找到那位恩人，親自向他道謝。」

안녕하세요 이태원 참사 사상자 동생입니다 저희 언니 소지품을 보던 중에 뉴발란스 맨투맨이 들어있어서 누군가 도와주신 거 같아 부모님께서 찾고 싶어하세요 언니는 흰색 블라우스와 첫번째 사진에 보이는 원피스를 입었고 두번째 사진 머리띠는 착용했는지 안 했는지 확실치 않습니다 pic.twitter.com/DXHpXIDPIQ — ㅡ (@zzzzmzzzz_) October 30, 2022

她在內文解釋當天的情況，「姊姊那天是穿白色罩衫、黑色連衣裙出門的。姊姊那天穿的衣服很可能是因為做CPR時被撕裂了，所以才會有人幫她穿上新的黑色上衣。雖然目前不知道是不是那位好心人為姊姊進行CPR，但我的父母很想表達謝意，所以我才發出這一篇文章。」

她表示，「姊姊是在停止呼吸心跳的情況下送上救護車的，移送過程中稍微恢復呼吸，目前她仍待在加護病房，依舊是失去意識的狀態。」

該名女性網友的推文截至發稿前，共有2.5萬則轉推、1.1萬個喜歡、369次引用推文。網友們皆留言表示，「希望你們能成功見到幫助妳姊姊的好心民眾」、「希望妳姊姊能趕快醒來」、「加油」、「期盼妳姊能夠恢復意識，直接向那個人道謝」。