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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網路數據鍾東錦遭貼「黑金砂石」關鍵字　負面聲量逾78％

▲苗栗縣議長鍾東錦參訪台北大數據中心，市長柯文哲陪同。（圖／記者林敬旻攝）

▲鍾東錦（左）與柯文哲（右）。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長柯文哲近日與競選苗栗縣長的議長鍾東錦合體遭批「黑白配」，後回嗆「北台灣哪一個議長不是（黑道）」，卻讓話題延燒到台北市議長陳錦祥身上，引發熱烈討論。臉書粉絲專頁「今天有數嗎」公布最新網路數據調查顯示，鍾東錦、陳錦祥兩人負面關鍵字聲量佔比高，鍾有「黑道」、「黑金」、「砂石」等關聯詞彙，陳光是「黑道」、「柯」等辭彙就佔比87％。

該粉絲專頁表示，透過QSearch撈取10月25日至10月29日的社群聲量，可見鍾東錦、陳錦祥這兩人的負面關鍵字聲量佔比極高，與鍾東錦相關的「黑道」、「黑金」、「砂石」、「柯」等負面聲量，佔其個人聲量比例高達78%；陳錦祥光是「黑道」、「柯」等關鍵字佔其聲量的比例更高達87%。

該粉專直指，鍾東錦遭國民黨開除黨籍後堅持參選苗栗縣長，本來僅是國民黨內在苗栗選戰分裂的問題，柯文哲卻趁勢插一腳，並不斷透過媒體動作創造聲量，然而柯文哲為鍾東錦帶來的聲量，幾乎全是負面，就連遭波及的陳錦祥，原本在社群上幾乎毫無聲量，本周的聲量也全面「黑化」，即便柯文哲在大街罵人後，於10月29日前往拜會陳錦祥向其道歉，但引發的爭議風波及造成的負面印象，可能已經無法挽救。

本次調查的統計方法為透過搜尋引擎QSearch，撈取貼文全台約90萬個Facebook粉絲頁貼文，並以「分享乘以1、留言乘以0.1、按讚及表情乘以0.1」計算影響力分數，搜尋關鍵字為鍾東錦、陳錦祥，以及黑道、黑金、砂石、柯等詞彙，調查時間為10月25日至10月29日。

▲▼網路最新大數據。（圖／翻攝自Facebook／今天有數嗎）

▲網路最新大數據。（圖／翻攝自Facebook／今天有數嗎）

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