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翻臉比翻書還快！「最難捉摸星座」TOP3　水瓶就是要讓你猜

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲有些星座就是難以捉摸，忽冷忽熱難猜透。（示意圖／取自pakutaso）

記者張乃文／綜合報導

上一秒才開心的與你討論出遊，下一秒就立刻翻臉不認人，這樣的「喜怒無常」你也遇過嗎？好好的一個人怎麼會一談戀愛就感覺難以捉摸？「摘星工廠」也幫你，12星座中「最容易喜怒無常」的3個星座，像是翻臉如翻書，或是容易因為不安而感到患得患失，要如何好好的安撫與相處，來看看摘星工廠解密。

你真的了解你的另一半嗎？好好的一個人，怎麼一談戀愛就變得喜怒無常，到底是你木頭，還是對方本來就難捉摸？摘星工廠點名「最容易喜怒無常星座」TOP3：

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1.雙子座
翻臉猶如翻書的雙子座，玩情緒變化應該算是日常，只是面對不熟的人，仍會有些顧慮，而面對戀人，雙子座比較有安全感，加上原本就有「作」的潛力，所以有時會像任性頑皮的小孩，忽冷忽熱難猜透。

2.水瓶座
水瓶座並非喜歡翻臉，他們只是難懂，即便是對親近的人、相處時間多的人，也常常懶得開啟「讓你輕鬆了解我」的模式。他們認為有什麼心思直接說出來「很無聊」，習慣讓人猜，對戀人那就有更高的要求，覺得對方「應該了解我」有些話不用說出來，你應該就能懂。

3.巨蟹座
巨蟹座其實很想將溫柔的樣子維持徹底，可是因為拗不過自己的「不安」，愈感覺戀情不易、戀人珍貴，就愈容易有莫名其妙的患得患失，讓他們忍不住的翻臉。

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