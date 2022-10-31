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「小孩長針眼」要忌口巧克力！眼科醫師教「3招」緩解不適

▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲小孩長針眼讓家長好苦惱？來聽看看醫師怎麼說。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

家中小孩若是「長針眼」，家長就會開始很頭痛，因為許多小孩配合度都很低，導致照護上很困難，眼科醫師官珮慈在粉專「Dr. KuanKuan 眼科官珮慈醫師」上，教家長3招小撇步，可以緩解小孩的不適感，家長們趕快筆記起來！

1. 急性期搭配口服抗生素、眼用藥水/藥膏，不管再怎麼難點，發出來一點點時趕快消滅。

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2. 忌口油脂高的餅乾、油炸類，還有巧克力，許多小朋友中招都是因為巧克力，另外，要多吃蔬菜水果，中醫理論易上火的食材真的不要吃，真的有差。

3. 如果已經不怎麼痛，但是摸起來還有一顆，就要勤勞熱敷，才有可能吸收，不然也有可能復發。

「嬰幼兒眼皮油脂分泌旺盛，很容易長針眼」，官珮慈表示，小朋友處理起來真的麻煩，如果藥物控制不下來，他們也不會乖乖讓你擠針眼，壓制的住的，可以在門診切開引流，不過大概是嬰兒才有辦法。

官珮慈也提到，太大年齡的會讓孩子/家長留下陰影，現場一定哭天搶地、大汗淋漓、血跡斑斑，而且小孩子躁動時做手術也有一定的風險，處理不乾淨或是傷到別的部位，太嚴重的通常會建議讓小孩睡著（全身麻醉）後做，但家長對於全身麻醉都有恐懼，所以避免到那個地步要儘早就醫。

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