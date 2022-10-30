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大陸 大陸焦點 特派現場

月領4萬5！她當6歲童保母「一起住豪宅」　1天進奶奶房間嚇傻

一名保母意外撞見雇主家的監視器畫面。（示意圖／Photo-AC）

▲一名保母意外撞見雇主家的監視器畫面。（示意圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT

擁有一個高薪還能住豪宅的工作，是許多人的夢想，但大陸一名保母到有錢客戶家工作後，才發現高薪與豪宅的代價超乎她的想像，並在無意間看到某個監視器畫面後大嘆：「下人感真的很重。」

據《九派新聞》報導，張姓女子被客戶聘請為私人保母後，與客戶的6歲女兒與其奶奶同住在北京郊區的4樓附地下室別墅裡。儘管張女的地位明顯高出共用另棟別墅的司機及廚師，每天還過著像電視劇一樣場景的生活，卻有個東西一直讓她感到不自在。

張女有天早上到奶奶房間拿東西，赫然發現房內有個螢幕在播放女童房間的影像，這讓入住時就發現有監視器、以為出事情才會調畫面出來看的張女背脊發涼，之前完全沒想過自己會被隨時監控。她之後雖然生活在不安中，但為了賺錢及生活，只能在每天的起床時告訴自己「要再更溫柔一點」。

類似情況也發生在深圳的王女、上海的周女及杭州的趙女身上，她們都是與客戶同住的私人保母，但豪宅越高級壓力也越大，光是用不用公筷母匙都會成為重大問題，有時還要扮演家人間的和事佬，卻又常因此不小心得罪其中一人，一個不注意被白眼或刁難也是常有的事，幾乎等同於伺候人的下人。

這些人機遇最好的便屬32歲的趙女，她保母工作僅2年就存夠錢，開起了培訓學校，過上數錢躺平養老生活；25歲周女為了實現開店夢想，還在保母業沉浮。運氣最差、畢業沒多久的23歲王女，不只沒得到招人廣告允諾的破萬月薪（約新台幣4萬5），還被迫住在活動空間只有2步寬的雜物間，並任由裝著磨砂玻璃的房門，幾乎毫無隱私地暴露她在房內一舉一動，最後僅工作10天就辭職。

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