蘇清泉伉儷出席客家後援會成立　端老幼政策：把錢花在民眾福利

▲屏東縣長候選人蘇清泉伉儷今出席內埔六堆客家後援會成立大會 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長候選人蘇清泉伉儷今出席內埔六堆客家後援會成立大會，現場近2000名鄉親到場力挺，前立委林郁方特地南下站台呼籲客家鄉親團結支持屏東縣長2號候選人蘇清泉。

蘇清泉的夫人蘇主榮於本次選舉首次公開上台致詞，蘇主榮表示：「我跟蘇清泉交往將近10年，蘇清泉是經過娘家嚴格審核千錘百鍊肯定後，才有後來的婚姻，婚後，我也從蘇清泉父親身上學到了謙卑及樸實，我們交往的時候，蘇清泉寒暑假都必須回家協助農耕，我深刻體會到蘇清泉孝順的一面。蘇清泉不是一個愛宣傳的人，他會默默的做，堅持作對的事，這就是的我認識蘇清泉」。

她說：「我還記得醫院開辦初期，因週轉金不足，曾經有過經營危機，後來公公賣了一塊地來協助，近來對手攻擊抹黑蘇清泉是金牛，我感到非常不捨及不公平，我們30年來的努力不是對手一句話就能抹滅的！」她懇請屏東鄉親務必支持蘇清泉，讓腳踏實地的蘇清泉來服務鄉親，一起努力讓屏東出頭天。

蘇清泉致詞時特別這一路走來特別感謝太太，有她的支持，不論在從醫或從政時都有安定感，讓他有家的感覺，就如同這次選舉的主軸「顧好咱厝屏東」，屏東是我們的家，20幾年來屏東人口已減少近13萬，客家地區流失的人口更不在少數，這對屏東未來的發展是很大的危機。

前天他前往里港鄉長候選人藍婉倩的青年論壇遇到柯文哲市長，他們都有一個共同的心念，支持青年參政，支持清廉，作對的事及不做不對的事，而屏東需要改變了！

蘇清泉說，要增加人口是全面的政策，包含交通的改善，積極的招商及教育資源的提升；而面對對手一直批評他大撒幣，他則回應，縣政府不是沒有錢只是喜歡把錢花在放煙火辦活動，放煙火辦活動不是不好，而是要適度，把錢用在民眾的福利這才是正道，像是福利政策，生一胎補助50000元，0-6歲免健保費及每月6000元津貼，老人65歲以上免健保費及4年40000元假牙補助費等。

最後蘇清泉表示，客家是屏東縣全民的資產，有了客家才能有多采多姿的生活，不論誰執政都須肩負起傳承與發揚客家的責任，如果順利當選，他會推動客家事務的組織結構，增設客家委員會，並輔導客家青年文創產業及培育青創人才；另外將客家文化、客語、科技網路、產品通路四大元素建構成客家走得出去，觀光客走得進來的機制，活化客家的觀光經濟；文化傳承與發揚必須與政治分離，所以「大器傳客」才是客家之福，族群集體永續傳承自己的母語與文化，確保台灣是多元文化的社會。