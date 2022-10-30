急診醫分析梨泰院案1死因！曝「恐怖5階段」痛苦致命過程

▲梨泰院發生死傷慘案。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓梨泰院在萬聖節前夕爆發慘案，事件震驚全球。國軍桃園總醫院急診部醫師楊大緯就在粉專發文，指出死因可能是壓迫性窒息（Compression Asphyxia），「在那樣的情境下，限制住肺部擴張的巨大壓力，可能造成很多人同時進入壓迫性窒息，如果又無法及時逆轉缺氧狀態，就可能在短時間內造成大量傷亡。」

楊大緯在粉專「楊大緯 面對問題的急診醫師」發文，說他看到梨泰院萬聖節活動意外後，就查了一下資料，「去年底在美國也發生過類似事件，但遠不及這次嚴重。」並猜測死因可能是「壓迫性窒息」，分析當時人太多太擠，因擠壓彼此進入5階段致命過程：

[廣告]請繼續往下閱讀...

「巨大外在壓力限制肺部擴張 → 肺部無法擴張 → 氧氣吸不進來，開始缺氧 → 缺氧一段時間後，心跳停止 → 超過5分鐘就可能腦死。」他表示，「可以想像在那樣的情境下，限制住肺部擴張的巨大壓力，可能造成很多人同時進入壓迫性窒息。」

一旦進入壓迫性窒息狀態，若沒有及時逆轉缺氧狀態，恐怕短時間內就會造成大量傷亡。最後楊大緯忍不住表達悲慟心情，「在全球各國都積極走向開放時，看到這樣的新聞令人難過」，並提醒民眾，未來在參與人潮擁擠的活動時，更要多加小心。