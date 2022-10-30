野生動物版萬聖節大餐　屏科大野動中心「照養員好忙」

▲野生動物的萬聖節大餐。（圖／翻攝自Facebook／屏科大保育類野生動物收容中心）

記者楊惠琪／台北報導

不給糖，就搗蛋！不過動物們可不能吃糖，為了讓動物也能感受萬聖節過節氣息，屏東科技大學保育類野生動物收容中心，特別以動物可以吃的天然食材，製作手指、小幽靈、南瓜等造型餅乾，還有塞了滿滿食物的應景南瓜燈，餵食過程也觀察動物們對於「奇特食物」的餵食反應。

為了讓收容中心的每隻動物都有「糖」吃，屏科大野保中心人員總動員，以天然蔬菜、水果、麵粉、雞蛋和雞肉等食材，製作應景的手指、蜘蛛、南瓜、小幽靈等造型餅乾，還費盡心思雕刻南瓜燈，並在南瓜燈裡塞滿吐司、瓜果肉、水煮蛋、火龍果等食物，萬聖節大餐超澎湃。

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屏科大野生動物收容中心表示，在餵食的過程中，對動物照養也提供幫助，透過每隻動物的反應可以獲取許多資訊，像是獼猴猴群間的地位，能第一個吃到食物的，一定是群體內地位高的猴子，弱勢個體會在一旁觀望，但不敢輕舉妄動；且動物們咀嚼的樣子也能知道其牙口狀況好或不好；以及有些動物對於未知的食物，拿到後也會比較謹慎，先觀察、嗅過才會放進嘴裡，這些觀察結果，都是珍貴的動物情報。

▲收容中心人員為野生動物特製了萬聖節大餐。（圖／翻攝自Facebook／屏科大野生動物收容中心）