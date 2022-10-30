APP顯示抽到股票！花蓮婦急貸百萬匯款搶購　警與行員聯手揭詐

▲婦人臨櫃匯款126萬元到指定帳戶，行員立即察覺異狀並報警。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮分局中華派出所於日前接獲轄區銀行通報1名婦人疑似遭詐騙，婦人使用不明來源投資APP，顯示抽到股票後，欲臨櫃匯款新台幣126萬元到指定帳戶，行員立即察覺異狀並報警，在員警及行員一番苦勸後，婦人放棄匯款，成功攔阻詐騙。

經了解婦人日前由朋友介紹下載不明來源投資APP，在APP上操作投資股票，且在介面中顯示有抽到股票，並限制付款時間、提供帳戶予婦人匯款，婦人遂急忙至銀行匯款，辦理貸款100萬元欲購買股票。

▲在員警及行員一番苦勸後，婦人最終放棄匯款。

因匯款金額龐大，銀行專員詢問婦人匯款用途及對象時，立即發現有異並報警尋求協助，員警到場向其解釋類似詐騙手法層出不窮，務必留意來路不明的投資APP，且購買股票皆是要先付款才能抽，亦不會使用個人帳戶作為客戶股票投資使用，在員警及經理、行員苦口婆心勸說下，婦人放棄匯款，保住辛苦積蓄。

花蓮分局提醒，在未確認對方真實身分前，切勿依照指示匯款，一定要提高警覺並再透過其他管道多加求證，亦可至FACEBOOK（臉書）165全民防騙網粉絲頁觀看真實對話紀錄，如有任何疑似遭詐騙問題，可撥打反詐騙諮詢專線165或至鄰近派出所詢問，警方必提供相當協助。