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「國民女婿」羅一鈞現身同志大遊行　宣導愛滋平權「籲相信科學」

▲▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞到場，宣導愛滋平權。（圖／彩虹平權大平台）

▲「國民女婿」羅一鈞到場，宣導愛滋平權。（圖／彩虹平權大平台）

記者許敏溶／台北報導

2022台灣同志大遊行今（29日）在台北市政府前市民廣場登場，儘管台北市陰雨綿綿，但根據主辦單位估計超過12萬人參與，而「國民女婿」羅一鈞也現身並宣導愛滋平權，強調疾管署都認可「病毒量測不到等於不具傳染力」，也就是「U=U」，希望大家可以相信科學、相信實證，把加諸在愛滋病患者的枷鎖一個一個拆解，也坦言很多枷鎖是政府加上去，故政府責無旁貸，要先出來拆解枷鎖。

邁入20周年的台灣同志遊行，每年10月最後一個周六舉辦，去年因疫情改為線上，今年恢復實體遊行，今天中午起在台北市政府廣場舉行，今年主題為「無．限．性─解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」打破性與性別框架和壓迫、刻板印象，並邀請藝人陳珊妮擔任彩虹大使。

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▲2022台灣同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲2022台灣同志大遊行今天登場，還有國際友人到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

主辦單位、台灣彩虹公民行動協會指出，今年遊行共有超過200個海內外團體報名，本屆台灣同志遊行強調每個性／別都有無限多種可能，希望大眾都能理解並尊重每個人的自主性，未來任何人都不需強調自己的身分。

為了呼應主題，今年主辦單位特別邀請「國民女婿」、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，以及律師尤美女、KyivPride（基輔同志遊行）、香港邊城青年與台灣青年民主協會等23組，進行豐富多元的議題短講，同時還邀請小樂吳思賢、閻奕格、P!SCO、麋先生、路嘉欣、Cunning Stunt、瑪莉安等藝人到場表演。

▲2022台灣同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲同志大遊行今天登場，主辦單位估12萬人上街力挺。（圖／記者林敬旻攝）

羅一鈞上台致詞時表示，今天來這裡，是希望推動愛滋平權，當年會加入疾管署，也是因為對國內愛滋防治有興趣，才加入防疫工作，但最近兩年都是新冠肺炎，但這這兩年也努力在推動愛滋平權，他也為去年因為疫情導致去年不能辦遊行感到抱歉。

羅一鈞隨後表示，愛滋平權要推動「U=U」，也就是沒有測到病毒等於不具傳染力，去年順利修訂條文，今年就有最高法院判決有引用這樣論述，讓「U=U」具有科學實證，作為感染者若和他人發生不安全性行為時，若不具有傳染病的病毒量就不會被入罪，這是國內除罪化部分很大的進展。

▲▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞到場，宣導愛滋平權。（圖／彩虹平權大平台）

▲「國民女婿」羅一鈞到場，宣導愛滋平權。（圖／彩虹平權大平台）

羅一鈞指出，愛滋病出現在世界上已經快40年，變化很像這3年新冠肺炎的縮影，已經有很好藥物跟預防工作出現，但全世界的人當中，還是有像30到40年前一樣恐懼，陰影盤旋不去，也導致感染者活在很大陰影中，希望大家可以相信科學、相信實證，把加諸在愛滋病患者的枷鎖一個一個拆解，而很多枷鎖是政府加上去，故政府責無旁貸，要先出來拆解枷鎖，就像新冠疫情要走出來，要生活正常化，讓愛滋感染者也能生或正常化，大家願意跟他們作朋友。

▲2022台灣同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼第20屆同志大遊行，參與者上街展現自我。（圖／記者林敬旻攝）

▲2022台灣同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲2022台灣同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼大雨澆不熄熱情，參與者在雨中撐起彩虹旗。（圖／記者林敬旻攝）

▲2022台灣同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼第20屆台灣同志遊行今天下午在台北市政府前市民廣場登場。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼第20屆同志大遊行，參與者上街展現自我。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼第20屆台灣同志遊行今天下午在台北市政府前市民廣場登場。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2022台灣同志遊行今天下午登場。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼第20屆同志大遊行，參與者上街展現自我。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼2022台灣同志遊行今天下午登場。（圖／記者許敏溶攝）
 

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同志大遊行羅一鈞愛滋平權

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