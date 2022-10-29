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一出雪隧「速限90→80km」　駕駛惱怒：難怪塞車！留言吵翻了

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO抱怨，一出隧道速限從90變80公里/小時。（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／劉維榛報導

假日國五塞車成日常，駕駛們超厭世！一名駕駛抱怨，明明「隧道內速限90，一出隧道反而變80」，讓他越想越不對勁，「理論上出隧道應該要加速離開，才不會造成後方塞車啊？」該文引發討論，「設80真的很有事，隧道內都90了，出隧道最少也要100」、「坪林到石碇這段有一定彎度斜度，限80是有必要的」。

一名男網友在臉書《爆料公社》眼神死直呼，走國五進雪山隧道，速限不一搞得他好亂，「隧道內速限90公里/小時，一出隧道反而變80公里/小時。」

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對此，原PO認為，理論上出隧道應該要加速離開，才不會造成後方塞車。最後原PO也質疑，「高公局的官員有出國考察過嗎？還是出國都只是去玩的？」

該文章曝光後，引來一票駕駛正反吵翻，「五號也是快速公路、設80真的很有事，隧道內都90了，出隧道最少也要100」、「雪隧弄一堆測速，常常看到有人過測速，明明才開90還要踩煞車，到底是有什麼毛病」、「不管限多少，只敢開80的照樣只開80，然後還給你佔著內線慢慢開」、「國五接國三，之前遊覽車翻車的那個彎道，高工局都裝速限40的測速照相機了，你還期待他們什麼」。

不過也有網友反擊，「出隧道本來就該降速，誰能看到隧道口外的狀況呢」、「可是您知道嗎？往往出隧道就不塞了耶」、「前面是彎道，所以速限降低」、「出隧道，沒測速就很佛心了」、「趕快來個來個全段區間加科技執法吧」、「我常跑國五，坪林到石碇這段有一定彎度斜度，限80是有必要的，倒是雪隧是不是可依時段提升，平常深夜車少，有必要提升速限倒是真的」、「出隧道陽光太強會不會有眩光問題，感覺減速是為了避免這個問題」、「雪隧無解，慢不是速限造成的，上坡路段每個油門都不願意踩，後車速度較快就塞住，根本不是速限問題，是駕駛人問題」。

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲網友吵翻了。（圖／翻攝爆料公社）

據《自由時報》報導，高公局北區工程處處長許鉦漳曾指出，國五從坪林以北路段，原本就是設計80公里/小時，若提高至90公里/小時，現行道路、安全條件將無法符合。

高公局官網也強調，國道5號南港坪林段尚有多處「無法符合時速90公里之設計標準」，經評估共有16處路段需辦理改善，工期約30個月，所需經費估計約20億元，減少每車行駛時間約75秒，如需施工尚需通過環評(差)後方可進行，且於通車狀況下施工，對交通衝擊極大。故現階段仍建議利用交通管理手段疏解國5假日交通壅塞情形，如匝道管制、鼓勵使用公共運輸、高乘載管制及差別費率等。

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