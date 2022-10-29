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超罕見！「紅色精靈」神祕快閃合歡山　絕美一幕曝光

▲▼ 。（圖／網友盧畊授權引用）

▲紅色精靈。（圖／網友盧畊授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「聽說看到的機率比中樂透還低！」網友盧畊日前去合歡山時，本來只是想拍閃電，結果竟意外捕捉到罕見奇景「紅色精靈」，讓他又驚又喜。照片曝光後，也吸引不少網友轉發，分享這難得的景象。

網友盧畊在臉書上貼文，提到他日前去合歡山時，本來只是要拍閃電，想不到最後竟無意間拍到超罕見的奇景，聽說看到的機率比中樂透還要低，「但我還是想中樂透！」從他貼出的照片可見，在山脈的附近出現了紅、藍色的閃電，就像是煙火般絢麗，他也特別標記出「紅色精靈」、「藍色噴流」。

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根據美國太空總署（NASA），「紅色精靈」大多在打雷後出現，高度約在80公里處，是一種微紅色閃光，可呈現多種形狀。這樣的奇特景象，在1989年才第一次被拍攝到，並取得相關直接的觀察證據，而科學家也將這「難以捉摸」的事件形容成「精靈」。至於多久會出現？有什麼情況能觸發？這些問題都還沒找出答案。

中央大學太空科學研究所的副教授呂凌霄也曾在網路上發表相關文章，內容提到高空閃電主要分成三類，分別是藍色噴流、紅色精靈、閃電小鬼。藍色噴流是由雲頂向平流層放電的現象；紅色精靈是由雲頂向中氣層放電的現象；閃電小鬼是因電離層底部氣體被「雲對地閃電」和「雲內閃電」所產生的「電磁波動脈衝」加熱或游離，進而發生的瞬間發光現象，其發光時間最短，平均不到1毫秒。

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