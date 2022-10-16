合歡山武嶺亭工程圍籬被12級強陣風吹倒　遊客不怕死闖入拍照

▲合歡山武嶺停工程圍籬遭尼莎颱風外圍環流強風吹垮，有民眾冒險違規爬上拍照。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

中央氣象局發布尼莎颱風海上警報，雖不會登陸，但外圍環流帶來的強風大雨仍在全國各地造成災情：合歡山出現12級強陣風，造成武嶺亭施工中的鐵皮圍籬傾倒，還有遊客不顧生命危險違規登上武嶺亭，險象環生，警方等相關單位已前往勸離，阻止再有民眾闖入。

截至中午為止的各縣市最大值雨量站資料，南投仁愛鄉畢祿溪站已達103.5毫米，日月潭氣象站指出，從昨天至今天隨尼莎颱風不斷靠近本島，合歡山頂強陣風也從10級一路成長至12級。

目前武嶺亭持續施工整修中，周邊以鐵皮圍籬阻絕，卻不堪強風而受損倒下，有民眾竟趁機從階梯走上武嶺亭、頂著強勁風勢冒險拍照，讓其他民眾驚呼「不怕死！？」仁愛警分局獲報後，立即派警員前往進行管制，以免再有民眾闖入或受傷。

▲合歡山松雪樓前指示牌也遭尼莎颱風外圍環流強風吹得不斷搖晃。（圖／記者高堂堯翻攝）

此外，豎立於林務局松雪樓前的大型里程指示牌也被強風吹得左搖右晃，驚悚畫面同樣被民眾拍下，埔里工務段也獲得獲通報、火速派員趕往現場，檢測指示牌底座是否有損壞等情形，以維護交通安全。