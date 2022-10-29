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象媽被盜獵毒手射中5槍傳奇活命！　60歲「季風」最終不敵乾旱

記者崔子柔／綜合報導

非洲一頭60多歲的野生母象「季風」（Monsoon）曾在被象牙盜獵者射中5槍後倖存，傷勢好轉後還生出一頭小象，讓許多專家相當驚喜，但牠一個月前因為不敵乾旱昏倒數次，最後在肯亞桑布魯國家公園（Samburu National Park）由獸醫安樂死。

根據《印度報》報導，「季風」在10多年前偷獵猖獗時，曾遭盜獵者射中5槍，當時象群遭到大規模屠殺並取走象牙，造成非洲的野生象數量迅速下滑，雖然「季風」在這場災難中倖存，但牠失去了2個孩子。

「季風」傷勢復原後，不少專家評斷牠無法再生育，沒想到牠過了9年竟又在桑布魯產下一頭小象，牠一生共生下7頭象寶寶。「季風」不只這次讓專家驚喜，2006年才有研究說象群傾向離開陡峭的地勢，「季風」隨即就帶領整個家族爬上桑布魯最大的山丘之一。

桑布魯和肯亞北部大多數地區一樣，正遭遇40年來最嚴重的乾旱，「季風」的年紀在野生象來說已經相當長壽，肯亞野生動物保育組織「拯救大象組織」表示，「季風」年老又遇到乾旱，健康狀況不斷惡化，最後決定讓牠安樂死。而乾旱情形可能延續到2023年，「拯救大象組織」指出，他們正在和肯亞當地社區和政府合作，努力防止像「季風」這樣的大象死亡。

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