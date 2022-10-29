預售屋4年後蓋好！夫妻看條件秒下訂　卻因1原因遭長輩嗆翻：太傻

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人自備款不足，會選擇購買預售屋，但下手之前應該要留意什麼問題呢？一名人妻表示，最近和老公在北部看到一處條件很好的預售屋，預計在4年後蓋好，於是就下訂了。沒想到回家之後一直被長輩勸退，認為應該要挑選「大建商」比較安全，讓她覺得相當煩惱，不知道該不該聽從建議退訂，只好PO文詢問。

原PO在PTT發文表示，近來和老公在北部看到一間位於市中心、捷運旁邊的預售屋，其生活機能、格局、總價都很符合他們的需求，預計在2026年中下旬蓋好，所以當場就下了訂單。

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不過回家告訴長輩之後，就不斷被勸告退訂，因為那間預售屋是小建商的推案，「現在這個時間去買小建商的預售屋很傻，環境缺工缺料，小建商又沒品質保證，八成會無限延期最後爛尾」。但原PO認為，難得看到自己滿意的房子，卻被勸著退訂，真的很難放棄，於是只好上網詢問眾人意見，「現在下訂真的有這麼傻嗎？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者陳建宇攝）

部分網友看到後提醒，「喜歡沒有用，成屋後、品質又是如何，最後建商避而不談，那你真的完了完了真的BBQ了」、「現在這時間點，等到成屋可能也不用加多少錢就能入手了」、「小真的有差， 後面叫不動廠商等等」、「預售屋風險就是比較高，尤其是沒什麼口碑作品的建商，自己想清楚就好」。

但多數網友認為小建商的品質也不一定很差，「風險較大是沒錯，但是風險伴隨著利潤」、「其實小建商有的蓋的也不錯，但是賭人品」、「哪一個建商不是從小變大的」、「看你寫顯然對你們而言九十分以上了，就相信自己的決定吧」、「小建商不見得不好啊，我看過某建案公設給一樓停機車，沒有游泳池跟蚊子館，個人超愛，但最愛還是新加坡式，蓋這種的多半是小建商，用料好壞要看風評」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者陳建宇攝）

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，選擇小建商預售屋確實是比較有風險，有品牌的房子比較安全，不過也不一定，可以多去看以往的建案來做判斷。不過如果真的很擔心，還是建議選擇品質有保證的建商，只是價格就會比較貴。