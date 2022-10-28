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故宮又被炎上！「蘭千山館」寄存文物不續約　五點聲明回應

▲▼國立故宮博物院。（圖／翻攝自Facebook／國立故宮博物院 National Palace Museum）

▲故宮博物院才因國寶瓷器損毀驚動各界，後續又傳爭議。（圖／國立故宮博物院）

記者林育綾／台北報導

故宮3件國寶級瓷器毀損，驚動各界熱議，今（28）日下午院長吳密察才出面說明；而晚間故宮又發出聲明，回應外界提出有關「蘭千山館」重要寄存文物不再續約的質疑。

中華語文教育促進協會祕書長段心儀昨（27）日投書媒體指出，近傳出故宮最重要的寄存品「蘭千山館」文物不再續約，代表「該文物將離開故宮，從此民眾無緣再見」。該文更提到，「老故宮人以為此舉匪夷所思，既不能理解院方用意，更憂慮重要文物未來的流向。」

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對此，故宮博物院今晚再度發出五點說明如下：

一、蘭千山館文物為私人所有，相關寄存作業，本院係依「國立故宮博物院藏品徵集辦法」第14-19條辦理。

二、本院庫房空間有限，保管自身文物已顯狹窄，實不宜長年提供私人無償寄放，耗費故宮資源進行保管維護，排擠自有文物的各項資源。若有策展之需求，近年皆採取借展、聯合策展方式辦理。

三、本院在寄存文物之合約陸續期滿後，已通知幾位寄存人取回文物，「蘭千山館」並非特例。如經通知後，寄存人有意願捐贈，則啟動藏品徵集程序審議。

四、合約續約與否，係由故宮與寄存人商議，雙方同意後決定。本院係依「國立故宮博物院藏品徵集辦法」第18條「寄存之年限，不得少於五年。但期滿後，得經雙方同意延長之。除於寄存合約中特別約定之外，在寄存期間內，寄存者不得取出寄存之物；惟遇特殊理由者，得另案簽辦。寄存期滿，若本院不再接受寄存，函請寄存者取回原件。」辦理相關作業。

五、媒體披露「蘭千山館」文物所有人當年相關說法，認為依此說法，文物應「永留故宮」，該說法實為早已失效的合約，與本院與所有人所訂有效之合約並不相符，也籲請外界尊重該批寄存文物所有人之意願與隱私。

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