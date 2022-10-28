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鴛鴦盜多次行竊娃娃機店　南警緝捕建請聲押

▲男女鴛鴦盜於台南市犯下10多起娃娃機店機檯內財物竊盜案，市警六分局報請台南地檢署檢察官指揮，持搜索票及拘票，將兩嫌逮捕到案，並建請檢方聲押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲男女鴛鴦盜於台南市犯下10多起娃娃機店機檯內財物竊盜案，市警六分局報請台南地檢署檢察官指揮，持搜索票及拘票，將兩嫌逮捕到案，並建請檢方聲押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

男女鴛鴦盜於台南市犯下10多起娃娃機店機檯內財物竊盜案，警方多次偵辦移送，兩人仍不思悔改，持續犯案，偷遍台南，市警六分局成立專案小組跟監埋伏，同步報請台南地檢署檢察官指揮，持搜索票及拘票，27日將兩嫌逮捕到案，隨案移送，並建請檢方聲押。

▲男女鴛鴦盜於台南市犯下10多起娃娃機店機檯內財物竊盜案，市警六分局報請台南地檢署檢察官指揮，持搜索票及拘票，將兩嫌逮捕到案，並建請檢方聲押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說涉案兩嫌為男女朋友關係，常利用深夜尋找沒有客人的娃娃機店，以自備鑰匙開啟娃娃機檯，或以工具破壞兌幣機竊取裡面的硬幣，每次得手約新台幣數千元，均用來吃喝玩樂，市警六分局將2嫌緝捕到案，警方依竊盜罪嫌將2嫌移送台南地檢署偵辦，且為守護社區安全，避免再有民眾受害，也建請檢察官向法院申請預防性羈押，防止兩嫌再度犯案。

市警六分局長許敏能強調，在案件發生後，六分局員警即動員全力追查，並與各分局整合資源，終於掌握2嫌之落腳處。為達到伸張公權力及遏阻犯罪之效果，員警一方面監控犯嫌行蹤，另一方面向台南地檢署申請拘票及搜索票，終於順利將2名竊嫌逮捕，目前警方正擴大偵辦中。

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