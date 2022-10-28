肯德基限時3天下殺！萬聖套餐6折　一次爽吃蛋撻、炸雞、紙包雞

▲肯德基下殺又來了！10/28~10/30限時3天推出萬聖節快閃優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

肯德基下殺又來了！10/28~10/30限時3天推出萬聖節快閃優惠，祭出3種套餐，讓消費者可以一次爽吃咔啦脆雞、蛋撻，還能品嚐期間限定的青花椒香麻脆雞、台酒麻油紙包雞，下殺6折只要399到499元就能滿足。

▲肯德基萬聖節10/28-10/30限時三天，推出超殺組合優惠。（圖／翻攝自KFC）



肯德基10/28~10/30推出3種萬聖限定優惠套餐，包括「咔啦搗蛋萬聖餐」內含咔啦脆雞6塊、原味蛋撻3個、黑糖白玉Q蛋撻3個，一次爽吃雙色蛋撻和炸雞，只要399元。

「紙包雙雞搞鬼餐」特價469元，內含台酒麻油紙包雞X2、辣味咔啦脆雞X2、麻油雞風味飯X3、小杯可樂3杯；而「青花椒愛吃鬼餐」特價499元，內含咔啦脆雞X4、青花椒香麻脆雞X4、原味蛋撻X3。

其中「台酒麻油紙包雞」是期間限定商品，採取獨有「紙包雞」封烤技術，以210度溫控蒸烤並行，藉由密封住的鋁箔紙包循環蒸氣，保留鮮嫩雞汁與食材原味，不僅能完整封留雞汁與麻油酒香，還有杏鮑菇的鮮味舔口感，一打開紙包雞，就能立刻感受撲鼻的麻油香與酒香，瞬間瀰漫，讓人食慾大開。

▲「台酒麻油紙包雞」採取獨有「紙包雞」封烤技術，以210度溫控蒸烤並行。（圖／記者林育綾攝）



而「青花椒香麻脆雞」攜手麻辣鍋名店「青花驕」跨界合作，推出全新口味「青花椒香麻脆雞」，選用道地的青花椒與多種辛香料熬煮成獨門醬汁，注入香濃麻口的靈魂風味，融合酥脆多汁的經典咔啦脆雞，也是期間限定人氣美食。

▲肯德基合作麻辣鍋名店「青花驕」，推出全新口味炸雞「青花椒香麻脆雞」。（圖／業者提供）



另外，人氣速食「必勝客」也推出萬聖節限定「眼球比薩」，整個比薩擺上10顆超逼真眼球，驚悚氛圍感滿分，口味部分則特意選用芝麻湯圓搭配蒜頭蛤蜊雞，打造獵奇美味，10月11日於全門市上市，數量有限、售完為止。

達美樂也推出「萬聖限定輪盤披薩」，讓消費者在吃披薩也能搗蛋、感受驚喜，整個披薩當中只有其中一片加了鬼椒（Bhut Jolokia），辣度高出幾百倍。即日起到11月6日可訂購，到店外帶一個只要半價（小/215元，大/325元)。

▲為迎接萬聖節，達美樂推出「萬聖限定輪盤披薩」，其中1片加了鬼椒讓消費者「搗蛋」。（圖／業者提供）