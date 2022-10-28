　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯德基限時3天下殺！萬聖套餐6折　一次爽吃蛋撻、炸雞、紙包雞

▲▼肯德基2日限定快閃57折！「雙享桶」含8塊雞桶餐加上6顆原味蛋撻，只要$419，現省319元。（圖／業者提供）

▲肯德基下殺又來了！10/28~10/30限時3天推出萬聖節快閃優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

肯德基下殺又來了！10/28~10/30限時3天推出萬聖節快閃優惠，祭出3種套餐，讓消費者可以一次爽吃咔啦脆雞、蛋撻，還能品嚐期間限定的青花椒香麻脆雞、台酒麻油紙包雞，下殺6折只要399到499元就能滿足。

▲▼肯德基也將於萬聖節10/28-10/30限時三天，推出超殺組合優惠。（圖／翻攝自KFC）

▲肯德基萬聖節10/28-10/30限時三天，推出超殺組合優惠。（圖／翻攝自KFC）

肯德基10/28~10/30推出3種萬聖限定優惠套餐，包括「咔啦搗蛋萬聖餐」內含咔啦脆雞6塊、原味蛋撻3個、黑糖白玉Q蛋撻3個，一次爽吃雙色蛋撻和炸雞，只要399元。

「紙包雙雞搞鬼餐」特價469元，內含台酒麻油紙包雞X2、辣味咔啦脆雞X2、麻油雞風味飯X3、小杯可樂3杯；而「青花椒愛吃鬼餐」特價499元，內含咔啦脆雞X4、青花椒香麻脆雞X4、原味蛋撻X3。

其中「台酒麻油紙包雞」是期間限定商品，採取獨有「紙包雞」封烤技術，以210度溫控蒸烤並行，藉由密封住的鋁箔紙包循環蒸氣，保留鮮嫩雞汁與食材原味，不僅能完整封留雞汁與麻油酒香，還有杏鮑菇的鮮味舔口感，一打開紙包雞，就能立刻感受撲鼻的麻油香與酒香，瞬間瀰漫，讓人食慾大開。

▲「台酒麻油紙包雞」採取獨有「紙包雞」封烤技術，以210度溫控蒸烤並行。（圖／記者林育綾攝）

而「青花椒香麻脆雞」攜手麻辣鍋名店「青花驕」跨界合作，推出全新口味「青花椒香麻脆雞」，選用道地的青花椒與多種辛香料熬煮成獨門醬汁，注入香濃麻口的靈魂風味，融合酥脆多汁的經典咔啦脆雞，也是期間限定人氣美食。

▲肯德基合作麻辣鍋名店「青花驕」，推出全新口味炸雞「青花椒香麻脆雞」。（圖／業者提供）

另外，人氣速食「必勝客」也推出萬聖節限定「眼球比薩」，整個比薩擺上10顆超逼真眼球，驚悚氛圍感滿分，口味部分則特意選用芝麻湯圓搭配蒜頭蛤蜊雞，打造獵奇美味，10月11日於全門市上市，數量有限、售完為止。

達美樂也推出「萬聖限定輪盤披薩」，讓消費者在吃披薩也能搗蛋、感受驚喜，整個披薩當中只有其中一片加了鬼椒（Bhut Jolokia），辣度高出幾百倍。即日起到11月6日可訂購，到店外帶一個只要半價（小/215元，大/325元)。

▲為迎接萬聖節，達美樂推出「萬聖限定輪盤披薩」，其中1片加了鬼椒讓消費者「搗蛋」。（圖／業者提供）

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
獨／DJ圓圓道歉！　親揭「發燒無罩錄影」真相
快訊／本土+34556、死亡+57　40歲癌男打三劑染疫亡
鍾明軒留學「和德國女起衝突」！火大飆英文：改善妳的態度
快訊／故宮3國寶總價25億？　院長曝真實價值
跟地震有關？　公園「大量蚯蚓」湧現
女星「前一晚發燒還無罩錄影」遭轟　電視台回應了
LIVE／故宮摔破3件國寶　院長吳密察親上火線說明
同志大遊行明天登場　北市交管路線、時段出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肯德基限時3天下殺！萬聖套餐6折　一次爽吃蛋撻、炸雞、紙包雞

只送不賣！限時1天「愛心比薩免費吃」　遊戲規則快看

醫：控制血糖就是控制體重　98%實測有效瘦身！

酥嫩雞翅、4塊雞塊都有！　麥當勞「買1送1券」限時1天搶刮

最前端收藏DEg實体數位黃金　「DiDi」開心感應通往財富自由打開元宇宙

周末小確幸！　超商「23元大杯美式」不限量連3天開搶

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺！超過300項優惠　囤貨趁現在

週年慶人潮爆棚！晶璽超狂優惠吸引排隊搶購輕運動器材、保健品

【廣編】日本彩染NO.1莉婕！新推「染後極致持色洗護全系列」定格心愛髮色

全聯購物袋漲價了！雙北外縣市每袋「多1元」背後原因被讚

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

楊祐寧與愛妻PK找「第一張合照」　翻「兩人熱吻照」自信迎戰！

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

肯德基限時3天下殺！萬聖套餐6折　一次爽吃蛋撻、炸雞、紙包雞

只送不賣！限時1天「愛心比薩免費吃」　遊戲規則快看

醫：控制血糖就是控制體重　98%實測有效瘦身！

酥嫩雞翅、4塊雞塊都有！　麥當勞「買1送1券」限時1天搶刮

最前端收藏DEg實体數位黃金　「DiDi」開心感應通往財富自由打開元宇宙

周末小確幸！　超商「23元大杯美式」不限量連3天開搶

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺！超過300項優惠　囤貨趁現在

週年慶人潮爆棚！晶璽超狂優惠吸引排隊搶購輕運動器材、保健品

【廣編】日本彩染NO.1莉婕！新推「染後極致持色洗護全系列」定格心愛髮色

全聯購物袋漲價了！雙北外縣市每袋「多1元」背後原因被讚

新莊惡男逼孕婦跪地55秒影片曝！到案後不斷碎念...妻子也懷孕

收治最高峰已過！連三天空床率過半　羅一鈞：調降專責病房開設比例

最新民調！桃園基本盤呈現「綠大於藍」　張善政支持度27.88%居冠

獨家／DJ圓圓道歉：抱歉造成恐慌　親揭「發燒無罩錄影」真相：是口誤

快訊／本土+34556、死亡+57　40歲癌男打三劑染疫亡

傻眼！變身「樹人」香蕉葉遮身躲查緝　60移工出奇招仍被逮

粉絲逆襲記！他為木村拓哉進傑尼斯　成Travis Japan出道當偶像

台啤洋將希克斯舊傷復發離隊　哈孝遠曝遞補人選：是人氣球星

柯志恩小港懇託　虔心為高雄祈福

人妻對決小三釀2死！「挺8月孕肚」掏槍狂射全家　老公神隱了

消費熱門新聞

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺

速食店「7大品項買1送1」連吃3天

麥當勞「買1送1」限時1天刮！

肯德基「彩虹炸雞提袋」免費送！

超商「23元大杯美式」連3天開搶

好市多2022黑色購物節時間曝光！

全聯購物袋漲價了！背後原因被讚

超商連4天4大咖啡飲品第2杯半價喝

速食店30元炸雞限時5天吃！

拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

肯德基限時3天下殺！萬聖套餐6折

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

DEg實體數位黃金　「嗶」一下通往財富自由

「愛心比薩免費吃」只有1天！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

LINE隱藏功能曝光！「表情貼連按3次」炸驚喜

資深玉女口腔癌4期切舌！復出開唱淚崩：活著真好

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

故宮打破國寶！院長認了　吳密察調查中：絕無隱匿！

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

大S、具俊曄被預言將有婚姻危機！他指出2時間點

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

倒數2個月卸貨！孫藝真肚裡寶寶「性別曝光」

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

陳以信爆故宮打破國寶龍紋碗！　控吳密察下封口令：不典藏不舉報

快訊／機車雙載闖紅燈被撞　1死1傷

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面