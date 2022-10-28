改USB-C沒變快！外媒曝第十代iPad傳輸速度「慢很多」

▲第十代iPad。（圖／翻攝蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒The Verge報導，與新款iPad Pro、iPad Air 和iPad mini 機型相比，蘋果新的第十代 iPad 配備的 USB-C 接口速度更慢。

The Verge 對新 iPad 進行評測後發現，iPad 10 的 USB-C 接口的數據傳輸速度僅限於 USB 2.0 所能支援的 480 Mbps。意味著儘管配備了USB-C 接口，第十代iPad 的數據傳輸速度與配備 Lightning 接口的第九代 iPad 相同。

所有其它配備 USB-C 接口的 iPad 機型都有更快的數據傳輸速度，例如配備 M1 和更新晶片的iPad Pro 機型，數據傳輸速度可達 40Gbps，第五代 iPad Air 的傳輸速度可達 10Gbps，第四代 iPad Air 和最新的 iPad mini 速度可達 5Gbps。

這一限制對 iPad 10 目標市場的大多數用戶來說可能並不重要，但這仍然是重要的訊息，可能會讓一些常用有線傳輸數據的用戶轉而選擇 iPad mini 或 iPad Air。

與之前的入門級機型相比，第十代 iPad 的主要新功能包括：更大的 10.9 吋顯示屏，邊框更窄，A14 仿生晶片，USB-C 接口，Touch ID 電源按鍵，橫向放置的 FaceTime 鏡頭，機型支持5G，Wi-Fi 6。