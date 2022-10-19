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iPad狂漲4500元！他一看規格批「是劣化版」　果粉也傻了

▲▼蘋果突然上架全新iPad。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲蘋果突然公開全新iPad。（圖／翻攝自蘋果官網）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果18日突然公開M2版iPad Pro、入門款第10代iPad以及Apple TV 4K等眾多新品，驚喜不少果粉，但一看價格卻傻了，因為漲幅頗驚人，像是M2版2TB的iPad Pro比舊代貴了7650元，更無言的是，連舊款的價格也默默調漲。就有人在PTT相繼發文，引來一眾台灣網友開噴。

有網友在的MobileComm板上發文，「iPad這開價現在是看不起其他平板嗎？」，說他看到iPad基本款售價公布後，再看了看規格，不禁直酸，「沒有全貼合螢幕就算了，還只支援一代筆，然後賣你14900，根本就是劣化版的Air 4 = =」、「Air 5直接漲價到19900，超級誇張」，讓他甚至覺得蘋果這波操作，根本是想「把平板市場讓出來、不想賣了」，或是「看準會繼續熱賣，完全看不起其他家平板。」

另一位網友則在Gossiping板上發文，「有沒有iPad全面漲價的八卦？」直呼「價格一出來嚇死人，基本款iPad到14900（元）了！」讓他覺得更機車的是舊款也漲價，「半年前上市的iPad Air、mini直接漲2000！二代Apple Pencil也漲200」、「（有沒有）晚買沒折扣，甚至還漲價的八卦？」

▲▼iPad價格比較。（圖／記者崔子柔攝）

▲iPad 9、10價格比較。（圖／記者崔子柔製）

貼文一出，其他人也忍不住開噴猛酸，「就。是。看。不。起」、「漲價行啊！光看那個規格，笑死人」、「還不快下單？再晚就買不起了」、「出快一年的3C產品還可以漲價2千，蘋果股票還不趕快買起來」、「那之前降息怎麼價格沒下調」、「以前iPad Air入門記得一萬初？漲太多了吧」、「台灣經濟20年最好，才漲這點點是在那叫什麼。」

除了價格之外，別的點亦受到詬病，「給筆充電還要套個轉接頭，神奇的設計」、「這規格跟外型，不就是我兩年前買的iPad Air 4代嗎」、「我覺得最過分的是拿2020 iPad Air來賣，卻拔掉2代筆的支援」、「全貼合玻璃呢？抗反射塗層呢？P3色域支持呢？還不如幾年前的iPad Air 3。」

不過，也有網友表示，「是只有台灣匯率這麼誇張？還是美國價格也這樣？真覺得這價格好扯」、「日本也差不多這價格，都漲了」、「一個升三碼，一個升半碼，不漲才怪= =」。

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