故宮遭爆打破國寶！「清弘治款嬌黃釉綠彩龍紋碗」外型曝光

▲遭打破的「清弘治款嬌黃釉綠彩龍紋碗」外型曝光。（圖／取自國立故宮博物院官網）

記者李佳蓉／綜合報導

國民黨立委陳以信28日於立法院國是論壇中表示，去年二月故宮進行數位典藏及清查時，不慎打破國寶龍紋碗，且故宮院長吳密察下令「不典藏、不舉報」，試圖掩蓋這件事。不僅如此，陳以信更爆料「摔破文物」事情還不只一件，最近故宮又摔破另一件明代青花瓷器。而根據故宮網站資料，被打破的「國寶龍紋碗」長這樣。

根據「故宮OPEN DATA專區」網站資料顯示，遭打破的「清弘治款嬌黃釉綠彩龍紋碗」為清朝陶瓷器，其高6.1公分、口徑11.6公分、底徑4.8公分，文物圖檔編號為K1B003009N000000000PAB。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外觀為「均侈口窄唇，深壁，矮圈足。外面彫刻雙龍戲珠，隙地滿飾雲紋，內面樸素無紋飾。嬌黃釉，花紋加填綠彩。」底均有青花書「大明弘治年製」六楷字款，外加雙圈。

▼清弘治款嬌黃釉綠彩龍紋碗為清朝陶瓷器。（圖／取自國立故宮博物院官網）

陳以信表示，清代文物「嬌黃釉綠彩龍紋碗」，以嬌黃釉為底，再以綠彩雕刻出雙龍搶珠的精緻陶瓷碗，非常美麗珍貴，珍藏在國立故宮博物院從來未曾對外展覽。

但是他最近接獲檢舉，檢舉內容指出，這樣一件國家珍寶被故宮人員打破了，而且在事發之後故宮高層打算瞞天過海，將這件國家級醜聞掩蓋過去，「我今天要公開舉報此事，請行政院蘇院長下令徹查。若此事為真，這會是國宮博物院有史以來第一次打破國寶，必須追查故宮吳密察院長的行政以及政治責任。」

►沒買到會哭！「這款衛生紙」抽10張不用1$ 買起來囤抗漲價

►抗菌防蟎「超大罐洗衣精」下殺！4入只要399$

►出國「頂級防爆行李箱」拉著走！耐摔輕巧2卡只要3980$

►「舒酸定抗敏牙膏」一條只要76元！8入必買一組起來囤