爸突喊「幫妳添個弟弟」　竟是外勞懷孕了！她氣炸：媽還被當僕人

▲原PO表示，「家裡外勞懷孕了」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

八點檔劇情真實上演？一名女網友表示，爸爸一直想要兒子，但媽媽不願再生第二胎。沒想到爸爸最近突然說「家裡要多一個弟弟了」，原來是對方把家中外勞的肚子搞大了，讓她相當傻眼，「出軌就算了，還對外勞動手」，現在她想要帶媽媽一起離開，但不知道該怎麼做。文章曝光後隨即掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，爸爸很想要有兒子，但媽媽生她的時候已經32歲，不願意再冒險懷第二胎，所以她從小總會聽到爸爸說，「如果妳是個男生一定更優秀什麼的」等話。但她長大後就沒有再聽過了，原以為這件事已經過去，沒想到家中情況近來卻突然發生變化。

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原PO透露，家中有請外籍勞工幫忙打掃家裡和照顧爺爺，對方也有自己的房間，相處上沒有什麼問題。不過這個月開始媽媽突然每天酗酒、喝到狂吐，她看不下去唸了幾句，對方卻抱怨「現在連我女兒也要看不起我，全世界的人都在等著看我笑話」。不僅如此，爸爸也變得奇怪，開始單獨和外勞一起出門，她看了一頭霧水。

▲媽媽突然開始酗酒。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

讓原PO意想不到的是，近日爸爸召集大家到客廳，竟宣布「爸爸要給妳添一個弟弟了」，她當下隨即看向外勞，結果對方卻對她點點頭。原PO十分傻眼，「（爸爸）出軌就算了，還對外勞動手，那現在孩子是歸她還是歸我們家？她要怎麼拿到台灣身分證才能陪伴小孩？那需要時間欸！難道是要我媽離婚讓她入主嗎！？整個超荒謬」。

原PO也說，自從外勞懷孕之後，爸爸總是交代不要讓對方做太辛苦的工作，「除了給她薪水老爸還每天都拿錢給她，我覺得我爸真的讓人很失望，這個外勞也是懷孕了變得很嬌貴，來台灣找工作直接被包養的感覺，包吃包住包喝包錢，我媽還給她當僕人」。

原PO對這樣的生活忍無可忍，決定要搬出去住，且想帶著媽媽一起走，不過對方卻不願意，「她覺得她走了這個家就變成那個外勞的了」，讓她看了相當頭痛，只好PO文求助「好煩，難道沒有什麼好辦法嗎？」

▲原PO想帶媽媽走，但不知道該怎麼辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不少網友看到後驚呼，「我覺得要想辦法快逃，因為難保之後為了那個私生子讓妳也變得需要侍奉他們，辛苦賺錢給他們花爽爽」、「八點檔劇情欸」、「妳媽真的有夠可憐的」、「終於明白妳媽為什麼每天喝酒麻痺自己了，因為眼看他的老公出軌又外加那女生懷孕，這心裡壓力真的很大，真的覺得妳要帶妳媽離開這個家了，不然妳媽每天都會很痛苦」、「有夠可怕，居然花錢服務家政人員，好心疼妳的媽媽」。

也有人給出建議，「快通報，然後外籍勞工侵害配偶權，讓他們賠死」、「趁她靠婚配或孩子入籍以前告下去啊，也告訴她的仲介公司，讓她在那個圈子直接臭掉，以後難找工作，她現在還是外國人，說不定這麼一折騰，她會覺得麻煩而自己離開 」、「諮詢律師，告下去，通報外勞的單位，先讓她離開這個家，再帶媽媽搬出去，花錢請人來家裡工作，結果被搞到家庭出現問題，然後還要伺候她，這誰忍得下去」。