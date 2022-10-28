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瘋電影／刀鋒劍客　忍者貓師父收狗做徒弟對抗惡官

文／賴賴

▲▼刀鋒劍客。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這個設定的ＴＡ是年紀比較小的小朋友觀賞的，劇情線條非常簡單且經常看到，惡棍政府官員魚肉鄉民，出現了民間英雄拯救，而原來領導根本被蒙在鼓裡，符合政治正確的劇情，視覺背景以日本幕府時代為主，而忍者則是英雄課程訓練，整體感是簡單不錯看的。

以貓和狗的差異來強調種族不同，但事實上即使是同種族，貪官汙吏也是貓，而被另眼看待的狗，反而是貓的救星，必經貓怕水，當災難來臨時，狗的特性可以救出貓族類，寓意清楚，不必太仇外，不必刻意仇視不同族群，事實上合作才能達到雙贏的目的，這個世界刻意分化族群的政客，都是魔道來的，為自身利益不擇手段，小朋友看懂了沒。

壞人一定會要惡報的，眾善奉行，諸惡莫為。


片　　名：刀鋒劍客
英文片名：Blazing Samurai
類　　型：動畫、冒險
上映日期：2022-09-30
片　　長：01時38分
導　　演： 勞伯明克夫(Rob Minkoff)
演　　員： 麥可塞拉(Michael Cera) 、 山繆傑克森(Samuel L. Jackson) 、 吉蒙翰蘇(Djimon Hounsou) 、 楊紫瓊(Michelle Yeoh)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

倒楣鬼獵犬漢克（麥可塞拉 配音）為了擺脫被霸凌的命運，來到一座屬於貓咪的小鎮，請求傳奇貓武士金寶（山繆傑克森 配音）將他訓練成一名武士，而金寶勉為其難地答應了。與此同時，大壞蛋伊卡（瑞奇賈維斯 配音）正計畫要將這個小鎮從地圖上消滅，漢克最終能成為貓咪們需要的英雄嗎？

▲▼刀鋒劍客。（圖／yahoo）

▲忍者貓終於願意接受誠意滿滿的狗徒弟。

▲▼刀鋒劍客。（圖／yahoo）

▲壞人的臉通常是很容易辨識的，相由心生。

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