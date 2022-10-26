　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／別擔心親愛的　這一切都不是真的

文／賴賴

▲▼別擔心親愛的。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

剛開始整體質感和電影NOPE很像，還以為又是雷同的內容，果然這部片的編劇，對於量子力學有深刻的研究，而從佛學的角度，這個故事極像是個佛法劇本，整個世界、人、情緒包括你自己，都是假的，劇情很聰明又很深刻的帶出了這個道理，很厲害，電影流暢好看。

整部電影都是具備知名度的演員撐起，沒有豐富的場景，內容也感覺似乎可預期，劇情推進都沒有驚喜，直到最後半小時快速倒帶，不斷倒帶中感知，這部電影哲學思想的設計，與懸疑穿插的魅力，非常好看說，結局也是一個玄字，非常喜歡這部劇本，高明。

電影沒有給答案，只有過程，在不斷輪迴的生命裡，你痛苦的生命想要改變，於是你交換了富裕的受控生命，但這一切如果根本都不是屬於你的，而只是在輪迴的漩渦中浮載浮沉，我們只能在有限的時間裡，眾善奉行諸惡莫做，盡量與眾生結善緣，為未來存點資糧，心和平世界就和平。

片　　名：別擔心親愛的
英文片名：Don't Worry Darling
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2022-09-22
片　　長：02時03分
導　　演： 奧莉維亞魏爾德(Olivia Wilde)
演　　員： 奧莉維亞魏爾德(Olivia Wilde) 、 佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh) 、 克里斯潘恩(Chris Pine) 、 Harry Styles(Harry Styles) 、 陳靜(Gemma Chan) 、 蒂塔馮狄絲(Dita Von Teese)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟

劇情大綱

艾莉絲（佛蘿倫絲普伊　飾演）與傑克（哈利史泰爾斯　飾演）很幸運地能夠住在完美的「勝利社區」裡，勝利社區是座實驗性的公司小鎮，是為最高機密「勝利計畫」的男性員工及其家屬所提供的居住環境。公司執行長法蘭克（克里斯潘恩　飾演）是位有遠見的企業家，同時也是位積極勵志的人生教練，信奉著1950年代盛行的社會樂觀主義，並對此沙漠烏托邦的日常大小事親力親為。

當丈夫們每天在勝利計畫的總部內進行「先進材料開發」的工作時，妻子們就在環境優美的社區裡過著豪華奢侈、紙醉金迷的生活，法蘭克美麗優雅的伴侶雪莉（陳靜　飾演）也是其中之一。公司滿足居民的所有需求，因此生活堪稱完美，而公司對他們的唯一要求就是對這一切守口如瓶，並全心全意、毫無質疑地為勝利計畫做出奉獻。

但當彷若桃花源般的生活開始出現裂痕，邪惡的事物逐漸暴露在看似完美的表象之下時，艾莉絲忍不住開始質疑他們到底在勝利社區做什麼，以及背後的原因。為了揭開此處的真相，艾莉絲究竟願意失去多少呢？

▲▼別擔心親愛的。（圖／yahoo）

▲忘記過去來到這裡，這才發現被困在一個不真實的空間。

▲▼別擔心親愛的。（圖／yahoo）

▲來到這裡工作都是精英，但是大家都有秘密。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
熊好券可再多領300元！　符合1條件隔週派送
再祭出「全面禁空令」？　金管會回應了
賈永婕罕見動怒！嗆登山女神當小三被抹黑　3動作強硬反擊
繼台積電後　又1家電子大廠鼓勵休假！公司回應了
「晚安小雞」遭4煞圍毆！　打人動機曝光
公司15人輪流掃廁所1週　OL拒掃嗆：我是來工作的
林志玲25年前OL工作起底！　領35K月薪2年
TOYOTA「全新休旅」現身！　空間、外型比RAV4更大又霸

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／別擔心親愛的　這一切都不是真的

靈鷲山四期教育／捐款行善被騙是否從此不再做布施？

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

瘋電影／別擔心親愛的　這一切都不是真的

靈鷲山四期教育／捐款行善被騙是否從此不再做布施？

20大後邦誼鬆動？　吳釗燮證實邦交國被打壓：看到蛛絲馬跡

50歲中居正廣驚爆罹盲腸癌！1月前才認「肝指數極差」　醫生早警告

889萬！台灣BMW「全新XM休旅」價格流出　600匹性能車預約明年見

跟「這3星座老婆」結婚超幸福！　娶到雙子座像撿到寶

快訊／雲林民宅火警兄弟受困　勇消搶救2小時弟不幸身亡

LE SSERAFIM腹肌、背肌盡現！　出道前「驚人運動菜單」曝…網看傻

179萬起！Volvo小改款「XC40 Recharge」雙車型編成正式上市

金管會會再祭出「全面禁空令」？　主委：有空間

習近平對台恫嚇　吳釗燮：對台威脅加大「只可能加劇」

返鄉投票注意！九合一選舉「高鐵加開47列車」　10／28開搶　

雨中競速女急喊「老公」　下秒尖叫...26秒影片曝光

名家熱門新聞

當你發現這個人生不是真的時候

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

AV女優戰50個拿18萬比妓女便宜

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

捐款行善被騙是否從此不再做布施

不要讓報Paper成為沈重的負擔

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

需要幫貓咪擦屁屁嗎？

舞蹈經典 ZOO 的冬夜 YA-YA-YA

更多熱門

相關新聞

捐款行善被騙是否從此不再做布施

捐款行善被騙是否從此不再做布施

假和尚在路邊化緣，所以他怕去供養到假和尚，我們分幾個方向來討論： 我們有沒有供養過，後來知道他是假和尚的？ 假設有，我們是供養的人，那我們供養的時候，我們的心是不是很清淨？ 我種的是供養「很清淨」這個善因，因為我在做這件事情的時候，我的心是很清淨。

真實搶匪技巧令人咋舌

真實搶匪技巧令人咋舌

靈鷲山四期教育創新體驗課程

靈鷲山四期教育創新體驗課程

每個生命都是獨一無二

每個生命都是獨一無二

外星人不解人類為何會捨身取義

外星人不解人類為何會捨身取義

關鍵字：

瘋電影別擔心親愛的賴賴奧莉維亞魏爾德(Olivia Wilde)佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)克里斯潘恩(Chris Pine)

讀者迴響

熱門新聞

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

人妻口交一半慘死　竟是小王整根塗毒

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

大S玩默契考驗超閃！　「最欣賞優點」具俊曄害羞笑翻

公車大轉彎！男突從座位噴飛重摔地上亡

獨／妻女遭軍卡輾斃　夫：不處理我做鬼抓他

型男法官曖昧人妻法官　掏天價和解金難善了

NIKE「官網快閃特賣」超殺5折

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

更多

最夯影音

更多
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面