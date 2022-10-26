瘋電影／別擔心親愛的　這一切都不是真的

文／賴賴

瘋言瘋語：

剛開始整體質感和電影NOPE很像，還以為又是雷同的內容，果然這部片的編劇，對於量子力學有深刻的研究，而從佛學的角度，這個故事極像是個佛法劇本，整個世界、人、情緒包括你自己，都是假的，劇情很聰明又很深刻的帶出了這個道理，很厲害，電影流暢好看。

整部電影都是具備知名度的演員撐起，沒有豐富的場景，內容也感覺似乎可預期，劇情推進都沒有驚喜，直到最後半小時快速倒帶，不斷倒帶中感知，這部電影哲學思想的設計，與懸疑穿插的魅力，非常好看說，結局也是一個玄字，非常喜歡這部劇本，高明。

電影沒有給答案，只有過程，在不斷輪迴的生命裡，你痛苦的生命想要改變，於是你交換了富裕的受控生命，但這一切如果根本都不是屬於你的，而只是在輪迴的漩渦中浮載浮沉，我們只能在有限的時間裡，眾善奉行諸惡莫做，盡量與眾生結善緣，為未來存點資糧，心和平世界就和平。

片 名：別擔心親愛的

英文片名：Don't Worry Darling

類 型：懸疑/驚悚

上映日期：2022-09-22

片 長：02時03分

導 演： 奧莉維亞魏爾德(Olivia Wilde)

演 員： 奧莉維亞魏爾德(Olivia Wilde) 、 佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh) 、 克里斯潘恩(Chris Pine) 、 Harry Styles(Harry Styles) 、 陳靜(Gemma Chan) 、 蒂塔馮狄絲(Dita Von Teese)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟

劇情大綱

艾莉絲（佛蘿倫絲普伊 飾演）與傑克（哈利史泰爾斯 飾演）很幸運地能夠住在完美的「勝利社區」裡，勝利社區是座實驗性的公司小鎮，是為最高機密「勝利計畫」的男性員工及其家屬所提供的居住環境。公司執行長法蘭克（克里斯潘恩 飾演）是位有遠見的企業家，同時也是位積極勵志的人生教練，信奉著1950年代盛行的社會樂觀主義，並對此沙漠烏托邦的日常大小事親力親為。

當丈夫們每天在勝利計畫的總部內進行「先進材料開發」的工作時，妻子們就在環境優美的社區裡過著豪華奢侈、紙醉金迷的生活，法蘭克美麗優雅的伴侶雪莉（陳靜 飾演）也是其中之一。公司滿足居民的所有需求，因此生活堪稱完美，而公司對他們的唯一要求就是對這一切守口如瓶，並全心全意、毫無質疑地為勝利計畫做出奉獻。

但當彷若桃花源般的生活開始出現裂痕，邪惡的事物逐漸暴露在看似完美的表象之下時，艾莉絲忍不住開始質疑他們到底在勝利社區做什麼，以及背後的原因。為了揭開此處的真相，艾莉絲究竟願意失去多少呢？

▲忘記過去來到這裡，這才發現被困在一個不真實的空間。

▲來到這裡工作都是精英，但是大家都有秘密。

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