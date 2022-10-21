瘋電影／怪胎英雄：奇克探險記　每個生命都是獨一無二

文／賴賴

瘋言瘋語：

就算不一樣有什麼關係，這是一部和《馴龍高手》相似內涵的勵志劇本，奇克天生有著大兔耳和雞爪腳，那雙腳讓他在校園吃盡苦頭，儘管父親是冒險家而被封為國王，自己卻更受歧視與異樣的眼光批判，在這個冒險國度，成為冒險家可被人人尊敬，奇特也想這麼做，繼承衣缽。

但是為了掩飾自己受人嘲笑的雞爪腳，奇特刻意穿上兔子腳鞋子，結果在冒險家檢定考過程中，被這雙笨鞋給害慘了，電影其實就是要告訴小朋友，就算自己和別人不同，但不代表什麼丟臉的事情，也可能因為你的奇特，所以使得你更不平凡，只不過你還不知道這個不平凡的地方在哪裡。

整體感流暢好看，適合親子觀賞的好作品。

片 名：怪胎英雄：奇克探險記

英文片名：Chickenhare and the Hamster of Darkness

類 型：動畫、冒險

上映日期：2022-09-23

片 長：01時32分

導 演： 班傑明穆斯奎特(Benjamin Mousquet) 、 班史塔森(Ben Stassen)

國 家：比利時、法國

語 言：英語

發行公司：木棉花



劇情大綱

奇克是天生半雞半兔的年輕英雄，被知名的冒險家彼得國王收養。雖然天生是個異類，他仍渴望融入以及被愛，奇克對冒險非常著迷…不管自己有多麼笨拙。當他的伯父，王國最強大的邪惡壞人逃出監獄並威脅推翻他的父親，雞兔奇克便展開了與時間賽跑的史詩冒險，偕同愛諷刺的烏龜艾伯、魯莽的女功夫高手梅格一起阻止他的伯父。

▲小兔子有一雙雞腳。

▲冒險家見到這個沒人照顧的小兔子，帶回家領養。

▲小兔子貼身隨從，是個博學多聞的書生，他其實也與眾不同。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI