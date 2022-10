瘋電影／怪胎英雄：奇克探險記　每個生命都是獨一無二

文/賴賴

就算不一樣有什麼關係,這是一部和《馴龍高手》相似內涵的勵志劇本,奇克天生有著大兔耳和雞爪腳,那雙腳讓他在校園吃盡苦頭,儘管父親是冒險家而被封為國王,自己卻更受歧視與異樣的眼光批判,在這個冒險國度,成為冒險家可被人人尊敬,奇特也想這麼做,繼承衣缽。

但是為了掩飾自己受人嘲笑的雞爪腳,奇特刻意穿上兔子腳鞋子,結果在冒險家檢定考過程中,被這雙笨鞋給害慘了,電影其實就是要告訴小朋友,就算自己和別人不同,但不代表什麼丟臉的事情,也可能因為你的奇特,所以使得你更不平凡,只不過你還不知道這個不平凡的地方在哪裡。

整體感流暢好看,適合親子觀賞的好作品。

片 名:怪胎英雄:奇克探險記

英文片名:Chickenhare and the Hamster of Darkness

類 型:動畫、冒險

上映日期:2022-09-23

片 長:01時32分

導 演: 班傑明穆斯奎特(Benjamin Mousquet) 、 班史塔森(Ben Stassen)

國 家:比利時、法國

語 言:英語

發行公司:木棉花



劇情大綱

奇克是天生半雞半兔的年輕英雄,被知名的冒險家彼得國王收養。雖然天生是個異類,他仍渴望融入以及被愛,奇克對冒險非常著迷…不管自己有多麼笨拙。當他的伯父,王國最強大的邪惡壞人逃出監獄並威脅推翻他的父親,雞兔奇克便展開了與時間賽跑的史詩冒險,偕同愛諷刺的烏龜艾伯、魯莽的女功夫高手梅格一起阻止他的伯父。

