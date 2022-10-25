靈鷲山四期教育／捐款行善被騙是否從此不再捐獻任何人

文／賴芃縈編輯整理

皈依三寶後，我知道為何要恭敬三寶也喜歡供養三寶，但看到新聞報導有人打扮成出家樣貌去托缽，這讓我對於不熟悉的出家人有了疑心，或擔心沒有供養給真正修行的出家人，請問我該如何是好呢？

靈鷲山三乘佛學院教學發展處主任寶祥法師開示：

看到假和尚騙財的新聞，所以他怕去供養到假和尚，我們分幾個方向來討論：



我們有沒有供養過，後來知道他是假和尚的？

假設有，我們是供養的人，那我們供養的時候，我們的心是不是很清淨？

我種的是供養「很清淨」這個善因，因為我在做這件事情的時候，我的心是很清淨。

我的動機很善良，之後我回到家看電視知道那個是假和尚，我後悔？

我們來檢查，我們是歡喜供養，然後發現受騙，發現受騙是不是已經過了那個「供養」的當下，是隔天或者下個月。

你之後的反應…假設我們是有生氣的，我們生氣什麼？這個是佛弟子要檢查，就是你的點在哪裡？然後你這整個過程，你檢查的時候是檢查自己，然後去觀照自己。

不快樂一定跟自己某個貪欲有關

那在佛法當中來說，當我們的心不快樂的時候，一定跟自己的某個貪欲有關。

你要嘛就是貪自己的面子，要嘛就是貪這個錢，要嘛就是貪自己很完美，怎麼可以受騙等等…。之後我從此不相信了，我的這個疑根，是「我執」的意思。

佛法中沒有巧合皆是因緣組合而成

因為在因果當中有一句話叫做：過去曾造如是業，如今感得如是果。所以有沒有可能你過去騙了他呢？有可能，可是你怎麼會知道呢？那麼還有一件事情，我們講因、緣、果，有這麼多條路，你那天為什麼會走這條路？你為什麼會這個時候碰到他？這就是所謂的「緣」，這個「緣」要幾萬億個因素去累積才會成就，它不是碰巧，在佛法當中沒有恰巧這件事情，它都要非常非常多的因緣來組合而成的。

「假使百千劫，所作業不亡」，所以他造他的惡業，你供養你的善業，基本上它是不衝突的。你是在未來的事情，你產生「疑」的話，你的功德當然減損了，供養是立基於你的動機，所以你是有供養的功德的，就算他不是真和尚。

道理在哪裡？你供養的是這個身份，不是這個人。所以不要執著在那個點，然後去生氣、然後去造口業、然後去懷疑。你後面所引發所有的惡業，全部是算在你自己頭上，因為自己的貪、瞋、癡、慢、疑很熾盛，才會感召你去做這些事。

因緣是夢幻泡影不要被好與壞所轉

心道法師說：因緣是夢幻泡影，不要被好與壞所轉。我們就是在當下，我們有這個「正念」，然後我們去觀照的話，我們「看破因緣，放下因緣」，所以好好和壞壞，我們都要放下。這樣我們就可以確保，我們不管遇到任何樣的事情，我們都不會因為我們自己的貪、瞋、癡，讓我們落到那個輪迴的陷阱裡面。

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