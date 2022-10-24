瘋電影／天劫高手　令人咋舌的真實搶匪特技

文／賴賴

瘋言瘋語：

這竟然是真實故事，男主早在1976年便偽造信用卡預訂兩張機票而留下案底，他在1984年成功逃脫密西根州的監獄，穿過邊境逃到加拿大安大略省，化名後在當地很快地結了婚，他謊騙妻子在金融公司上班，他搶劫加拿大14座城市、59家銀行與珠寶店，洗劫超過230萬美元，同時卻還可以跟家人過著平靜的生活。這位加拿大最惡名昭彰的搶匪的真實故事。

電影平實地描述過程，與這位專業搶匪的節奏形成一致性，所以片中沒有緊張兮兮的搶錢搶後腎上腺素爆發，有的僅是穩穩的搶完且優雅的道聲謝謝，沒有人員傷亡，所以也不敢受到這位罪犯有多十惡不赦，畢竟他沒有傷害到人，且他恨銀行，而銀行的損失自有保險公司支付，整體感是好看的，原來有這麼一號人物。

雖然以導演的手法，不會感受到歹徒有多十惡不赦，但是拿著槍搶劫，所造成的受害者心理陰影，和精神傷害，又甚至使受害員工失業，保險公司不受理賠償等等可能，所帶來的連鎖傷害，恐怕就不是電影端呈現得如此優雅且容易，有這樣的的頭腦，若是用在對的地方，肯定已經發財了。

片 名：天劫高手

英文片名：Bandit

類 型：劇情、犯罪、懸疑/驚悚

上映日期：2022-10-14

片 長：02時06分

導 演： 艾倫安格爾(Allan Ungar)

演 員： 喬許杜哈莫(Josh Duhamel) 、 伊麗莎庫斯伯特(Elisha Cuthbert) 、 梅爾吉勃遜(Mel Gibson) 、 內斯特卡彭內爾(Nestor Carbonell)

國 家：加拿大

語 言：英語

發行公司：采昌



劇情大綱

有本事，來抓我

1985年，職業罪犯「小吉伯加爾文」（喬許杜哈莫飾演），從密西根州的監獄逃脫，越過邊境進入加拿大。他在那裡與社工「安德莉亞」（艾莉莎庫絲柏飾演）陷入熱戀，並以「羅伯懷特曼」的全新身份成家立業。表面上，他是西裝筆挺的金融菁英；實際上，卻是靠著飛行全國各地，搶劫多家銀行與珠寶店的「天劫高手」。他不尋常的犯罪行為，引起國際媒體關注；他甚至沉迷於此，轉而向放高利貸的黑道「湯米」（梅爾吉勃遜飾演）合作，試圖獲得更多機會。隨著他的惡名遠播，警探「史奈德」（內斯特卡博內爾飾演）也因此盯上他，彼此展開激烈的交鋒…。

▲來到加拿大，找到金主合作搶案。

▲被積極的警探給盯上了，卻也過了好幾年才破案。



▲最後妻子面前被逮捕時，都還是用假名和妻子結婚。



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