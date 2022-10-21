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靈鷲山四期教育創新體驗課程　行動說法了解無我之道

文／賴芃縈編輯整理

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

▲寶祥法師開示。

2022下半學年靈鷲山教育院第二場「四期教育」課間學習「與法有約我要請法」活動， 19日晚間吸引超過百人線上聽法，本次活動法師們特別注入新教學元素，活潑創意的行動說法，增進學員對佛法的理解，線上互動更帶動學員體會佛法的意境，許多非可輕易言傳的法教，在法師善巧的教學設計中，透過線上體驗，使學員豁然開朗、法喜充滿。

聞思修的法喜 轉換為生活中的真實改變

【阿含期】初階《初轉之法》課程學員陳姓師姐分享，自己過去有心律不整和自律神經失調的病症，曾因病急診就醫，此後開始持大悲咒、禪修、朝山等，真實的改善身體病症而更具信心，於是發心做志工，希望能為靈鷲山普仁獎這些品德好的學生，募集善款幫助孩子。

雖然已經在講堂學過四期教育實體課程，發現自己學過會忘，也沒能真正領悟，趕緊報名線上課程溫故知新。透過作業評量和筆記線上自學後，發現比較能覺察自己心念和放下執著，保持正念。將此法喜分享給家人，也看到家人也潛移默化地改變了過去易怒暴躁的習氣。

【阿含期】進階《無我之道》課程學員吳姓師姐分享，自己在人生最低潮時，因緣際會認識了靈鷲山並當了志工，爾後一次生命危急的大病，感受到無常來臨的可怕，便發心在有限生命裡，活出生命的良能與價值。

後來報名《初轉之法》線上課程，學習「四聖諦」與「八正道」，並接著上了《無我之道》課程，她才體悟到過去用「我」的角度觀照生活中周遭的一切，過得很辛苦，不論是夫妻相處，或是工作中的人際關係，「我」都讓人感受到自己很霸道，透過「無我」的學習不被現象綁住，更懂得什麼是「離相」，學會了觀照別人、觀照自己，學會改變自己、學會放下。

雖然這個習氣仍會不小心地跑出來，得不斷觀照自己和提醒自己，但心底非常感激這門課程和授課法師們的辛苦教導，才有這麼好的受用，期許自己更精進，將佛法應用在生活中。

線上體驗行動說法五蘊無我

靈鷲山慧命成長學院副院長寶髻法師帶領海內外百餘員線上學員，尋找「五蘊在哪裡？」透過雙手伸直手臂張大手掌持續幾分鐘不間斷的動作，來感知何謂「五蘊」的色、受、想、行、識是如何運作，並體會那手痠、手麻脹熱的感受中，看見自己對身心的執取而變成「五取蘊苦」，當雙手放下那一刻，學員驚訝的表示：短短幾分鐘的體驗，就體會到佛所說的「五蘊無我」，真是太神奇了。剛剛的痠麻脹和種種念頭感受，原來也是無常的苦，但現在也不存在了。

第二個體驗是看著美景圖片卻聽到有人抱怨的聲音，法師當下喚醒大家，此時此刻「你在看什麼？你在聽什麼？你的心在哪裡？」原來我們常被五蘊對外境的覺知帶著跑，隨著心對一切相的執取，就產生好好壞壞的結果。最後法師提醒大家，要常常在生活中自我觀照「五蘊」在做什麼？讓自己回到清楚明白的覺性，覺察到「五蘊無我」，就不會被外境帶著走。

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

▲學員線上體驗何謂五取蘊苦。

寶祥法師善巧方便 應機說法生活解惑

<我要請法>法師QA單元中，學員提出生活化的問題：

1. 既然一切現象的本質都是「無我」，為什麼我們學佛還要有這麼多的形式，例如茶道、香道、法會儀軌等等?
2. 學習「十二因緣」之後，深知因果的嚴重性與可怕，變得不太敢與人接觸或交朋友，也擔憂來到生命中的緣分，不知如何分辨自己是在攀緣還是在熱心助人？
3. 面對被主管或家人朋友誤解時，以前會馬上去解釋，很擔心自己被誤解。學習「無我之道」後，就想說一切無我，被誤解就算了，這樣對嗎 ?

三乘佛學院教學發展處主任也是四期教育講師 寶祥法師，透過簡易的圖片邏輯舉例引導，並與學員線上問答互動，藉由每個學員的回覆，理解學員學習狀態，再以圖像啟發學員如何將表象化繁為簡，《無我之道》課程深奧，透過課間學習法師說法，驗證自己認知是否正確，隨著課程的進階，課間學習越顯得重要，本次與法有約內容相當精采，今後將陸續在「慧命成長學院」臉書分享，敬請關注。

與法有約我要請法 課間學習不間斷

四期教育的線上學員不僅能在課間學習向法師請法，若因緣而無法參加或想重複聽聞法師說法，皆可透過加入【四期教育 與法有約】學員群組中申請，即可獲得觀看課間學習的影片，同參法喜。

第二場課間學習活動有別於過去，法師們的智巧妙用，活潑生動的帶領學習，在暖身後獲得法師開導，大腦特別靈光，過去課程中似懂非懂的部分，猶如吃進妙藥令血脈暢通無阻，第三場「與法有約我要請法」將於11/16舉行，敬請期待。

四期教育精彩的三門線上課程，還沒報名上課嗎？課程將於10/31截止報名，敬請把握打開生命智慧的機會。

■2022四期教育最新課程訊息(打開即可報名) : https://edu.ljm.org.tw/edm/2022ljmclass_allist_edm.html
■認識更多四期教育 https://bit.ly/3EksKdR

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

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