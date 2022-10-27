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彰化魚市場爌肉飯要關了！在地人搶吃最後一碗…老闆曝頂讓條件

▲▼魚市場爌肉飯也要頂讓。（圖／翻攝臉書／吳韋達 彰化縣議員）

▲除了夜市爌肉飯結束營業，魚市場爌肉飯也要頂讓，讓在地人感到不捨。（圖／翻攝臉書／吳韋達 彰化縣議員）

記者柯振中／綜合報導

彰化爌肉飯相當有名，27日卻傳出「夜市爌肉飯」及「魚市場爌肉飯」結束營業、頂讓的消息，讓許多老饕崩潰。對此，魚市場爌肉飯的鄭姓老闆也在臉書張貼公告，要將招牌、技術分開來賣，且技術需要包含員工的工作權，若有興趣者可以洽談，希望有新團隊趕快接受，讓員工能繼續上工。

有網友27日在臉書社團「彰化踢爆網」分享照片，知名的「夜市爌肉飯」外部張貼了結束營業的公告，讓許多在地人感到驚慌，不禁留言詢問，「哇勒！卡冷靜欸，我喜歡吃欸」、「這是我口中彰化的第一名」、「真的？排隊名店少一個」、「還沒吃到欸！」

對此，鍾姓業者也出面回應，他經營了約30年，身邊朋友都退休享福，就他還在工作，現在單純想要休息了，非常感謝彰化在地人、各縣市的觀光客這麼多年來一直捧場、光顧，如今已經正式封爐。

▲▼彰化知名老店夜市爌肉飯宣布結束停業。（圖／彰化人大小事提供）

▲彰化知名老店夜市爌肉飯宣布結束停業。（圖／彰化人大小事提供）

除此以外，彰化的「魚市場爌肉飯」27日也傳出了將頂讓的消息，這間餐館專營晚餐時段，許多在地人聽到27日是最後一天營業，也感到相當不捨，跑去排隊購買，現場人潮相當驚人。

彰化縣議員吳韋達熱愛吃爌肉飯，聽見魚市場爌肉飯喊出頂讓，也立刻與團隊成員前往購買。吳韋達指出，爌肉飯已融入彰化人的血液裡，希望這些好滋味能夠傳承下去，而他此次的競選文宣內有爌肉飯地圖，若民眾有需要，可以到彰化市永樂街19號的競選總部索取。

▲▼魚市場爌肉飯也要頂讓。（圖／翻攝臉書／吳韋達 彰化縣議員）

▲魚市場爌肉飯也要頂讓，有不少在地人排隊買晚餐，就怕之後吃不到。（圖／翻攝臉書／吳韋達 彰化縣議員）

不少在地人聽見2間知名爌肉飯準備結束營業，感到相當崩潰，「那彰化就沒爌肉飯好吃了」、「不是真的吧！這打擊也太大了」、「又一家，怎麼回事」、「對彰化人來說真的是大事」、「真怕明年不知道又有幾家撐不住！因為基本工資要大調漲了！」

對此，魚市場爌肉飯的鄭姓業者指出，是因為生涯另有規劃，希望外界不要想太多，有些事單純只是巧合，這次頂讓會將招牌、技術分開賣，技術需要包含員工的工作權，希望有意者可以想清楚再來談，不要浪費彼此的時間，「價格你認為值多少別沒行情費口舌。」

鄭姓業者還說，希望上蒼能夠保佑，趕快有新團隊來接手，讓員工們有機會繼續工作，畢竟已經快要過年。鄭姓業者指出，若有意願的話，可以去找他面談。

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