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備戰雙11！city’super週年慶下殺　「神劍闖江湖聯名酒」獨家開賣

▲▼city`super復興店週年慶，獨家開賣「神劍闖江湖×新潟酒系列」。（圖／業者提供）

▲city`super復興店週年慶，同時備戰雙11，祭出4大回饋活動。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

備戰「雙11」，同時迎來遠東SOGO週年慶，city’super復興店將祭出4大回饋，包括上百項頂級異國食材、生活用品「1+1優惠」齊發；週年慶期間全面9折；消費滿2千送150元等。還有全台獨家販售，日本經典漫畫《神劍闖江湖》聯名的「神劍闖江湖×新潟酒系列」，搶攻漫畫迷商機！

City’super復興店週年慶在11/10～11/21連續12天展開，祭出4大回饋，包括：週年慶期間商品全面9折；消費滿2000送150；消費滿1萬5送限量200抵用券；會員在週年慶消費滿2千還享全台免費宅配服務。更嚴選超過上百項年度熱銷頂級異國食材、年度熱銷爆品「1+1優惠」。像是週年慶開檔時祭出日本麝香葡萄59折的限時搶購、頂級日本A4和牛牛排、中島水產的頂級海鮮箱購組等。

由於週年慶適逢台北國際酒展，特別祭出全台獨家販售，日本90年代經典漫畫《神劍闖江湖》聯名新潟縣三家酒造構思製作的「神劍闖江湖×新潟酒系列」，共有3款日本酒，復興店週年慶3瓶一組原價4040元，特價3430元。包括「神劍闖江湖 越乃白雁吟釀酒」720ml原價1300元、「神劍闖江湖 福扇 辛口純米酒」720ml原價1230元、「神劍闖江湖 御福正宗純米吟釀酒」720ml原價1510元。

業者提到，《神劍闖江湖》漫畫作者和月伸宏在新潟縣出生，因此許多酒標上皆採用源於新潟縣的地名及神社，也是台灣首度亮相開賣限定清酒，非常具有收藏價值。

▲▼city`super復興店週年慶，獨家開賣「神劍闖江湖×新潟酒系列」。（圖／業者提供）

▲city`super復興店獨家開賣「神劍闖江湖×新潟酒系列」。（圖／業者提供）

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

業者也觀察，因通膨及物價上漲，消費者鎖定油鹽米醬料等日常烹調及清潔用品，都會把握週年慶「買1送1」的優惠機會搶購，也發現像是橄欖油、醬油、咖啡、洗衣球等，常以箱為單位採購，甚至海鮮及啤酒也有箱購的現象，並善用會員滿額免費宅配到府的服務。

11/11～11/13限定3天，推出米其林餐廳御用橄欖油、希臘PDO認證，希臘ILIADA卡拉瑪塔特級初榨橄欖油750ml「買1送1」特價990元。11/10限定推出適合沾拌料理的「豆油伯 茶姬釀造醬油」500ml一瓶原價400元，「買6送6」特價2400元。

11/18則獨家限量推出用喝的24節氣，將四季變化盡收胃底的啤酒限定組合，一次可喝到24瓶不同風味的啤酒，台灣精釀啤酒代表「啤酒頭釀造 24節慶 四季萬箱」24瓶原價3999元，特價3499元。

▲▼全聯自即日起推出「美麗誌」與「居家誌」預購商品，集結各式3C家電、居家用品、專櫃美妝等商品，最低爆殺41折起。（圖／業者提供）

▲全聯自即日起推出「美麗誌」與「居家誌」預購商品，最低爆殺41折起。（圖／業者提供）

另外，全聯福利中心史上最殺週年慶即將開跑，讓消費者聰明抗通膨、省錢、省資源，自10/28～12/1，不僅推出超過300項商品憑會員「買1送1、第2件5折起」外，更結合全支付優惠，搭配PX Pay「滿月紅利」以及銀行卡友日，回饋創史上新高。

同時「PXGo!全聯線上購」為歡慶達成200萬會員里程碑目標，即日起至10/27推出線上獨家優惠，除了下單不限金額天天加碼抽一名幸運兒「整單免費」，更有眾多限時爆殺商品輪番上陣，如阪急麵包「買22送8」、雞肉系列激省價等。
 
同時為搶攻百貨週年慶商機，全聯自即日起也推出「美麗誌」與「居家誌」預購，集結各式3C家電、居家用品、專櫃美妝等商品，最低爆殺41折起，還能搭配滿額回饋，標榜不僅省下購買時間，更有機會比到百貨公司週年慶血拚還划算。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

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