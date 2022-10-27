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全聯購物袋漲價了！雙北外縣市每袋「多1元」背後原因被讚

▲▼全聯賣場推動環保，增加「裸賣安心平價專區」。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯賣場推動環保，增加「裸賣安心平價專區」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心積極推動賣場永續環保，而雙北以外縣市塑膠購物袋原先是1元至2元；但物料漲價，其他通路也早已變貴，如今跟進為每袋多1元，也就是漲至2元到3元。不過在塑料使用上更環保，鼓勵消費者自備提袋，而這項購物袋收入盈餘也成立綠色基金會，推動環保，讓消費者也舉雙手贊成。

全聯在雙北地區販售兩用袋，也就是提袋兼具購物袋、專用垃圾袋功能，價格每個5元維持不變。而在雙北以外縣市的門市，由於不需使用專用垃圾袋，原先購物袋小的每個1元，大的2元；不過近來有消費者發現，購物袋價格調整為小的2元，大的3元，也就是每個多了1塊錢。

全聯福利中心行銷協理劉鴻徵透露，其實塑膠袋的原物料也在漲價，其他通路早已賣2元到3元，而全聯董事長原先堅持不願漲價；不過現在環保意識抬頭，加上許多環保團體也會督促，為了鼓勵民眾多多自備購物袋，也跟進將雙北以外的塑膠購物袋漲至2～3元。而這筆購物袋的盈餘收入，則用來成立綠色基金會，推動賣場更多環保策略，材質也使用回收塑料，不但用量減少，比以往更環保，袋子也能重複使用，消費者多數也贊成。

▲▼全聯賣場推動環保，增加「裸賣安心平價專區」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯增加「裸賣安心平價專區」，以可重複使用的盒子來盛裝，盒子結帳後交給收銀員回收，節省塑膠浪費。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯賣場推動環保，增加「裸賣安心平價專區」。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，全聯也在推廣自帶杯持續努力，更持續關注生鮮蔬果減塑議題，未來將朝3大方向努力，10/28起增加「裸賣安心平價專區」，蔬菜以蘿蔔、絲瓜、馬鈴薯、洋蔥為主，水果則有蘋果、奇異果、柑橘等，將重新檢視不必要的加工分裝，更省包材、省工時、還能幫消費者省荷包。

「包材減量」未來將以網袋取代塑膠袋，以及研究包材材質，有效減少塑膠使用量。另外，將陸續試辦「透明包裝盒回收再利用」，消費者購買有透明盒盛裝的水果，可將不需要的盒子拿至指定門市進行回收，減少塑料產生，還可多次運用。

目前直擊全聯南港店，可看到蘋果、橘子、奇異果等蔬果，以可重複使用的盒子來盛裝，消費者可以整盤端至收銀台結帳，再將盒子交給收銀員回收，節省塑膠包材浪費，後續也會視這次試辦情況來調整。

▲▼全聯賣場推動環保，增加「裸賣安心平價專區」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯持續推動永續環保、省資源等策略。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯賣場推動環保，增加「裸賣安心平價專區」。（圖／記者林育綾攝）

劉鴻徵也透露，全聯裸賣目前占據蔬果總量約47%，但有些品項如葉菜類不適合裸賣，否則容易造成食物耗損，形成更浪費的情況。尤其履歷蔬果也有法規規定必須包裝，因此除了裸賣這策略之外，全聯也想辦法在包材技術上改善，如不會太重的葉菜類等，包裝改成較薄的塑料，也有水果改成網袋，都能達到更環保的目的。

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