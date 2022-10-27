人夫逼老婆和2小學子女共吃1個便當　妻嘆：已經12年了

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻聲稱，結婚12年來，只要是丈夫負責買便當，就一定只買2個，丈夫吃1個，她和2名就讀小學的孩子分食1個，每次孩子們問起媽媽有沒有晚餐可以吃，自己都會笑著回答「我在減肥」。

▲原PO抱怨，丈夫長期讓她和小孩分食1個便當。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」的文章中抱怨，雖然早就知道嫁錯人，但每次看到自己的晚餐是「分剩的便當」，心中還是感到很難過，這種情況已經持續12年，只要是丈夫負責外出買便當，就一定只買2個，丈夫吃1個，她和2名小孩（分別就讀小六、小二）分食1個，有時候孩子們會問她有沒有晚餐可以吃，「我都笑笑說，我在減肥」，因為不想讓孩子們也跟著一起難受。

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原PO說，如果是她去買便當，一定是買3個便當再加一些配菜，絕對夠4個人吃飽，這12年來自己不僅被迫吃剩下的便當，還受到丈夫輕視，例如不聽話就會挨罵三字經，甚至是挨打，有一次實在忍不下去，硬起來聲請保護令，結果丈夫3個月後就求著回來，客氣沒1個月便又露出本性。

「等小寶大一點，就準備訴請離婚。」原PO表示，丈夫的行為就連孩子們都看不下去，小孩都想上法院控訴「爛爸爸」，她也決定將自身經歷說出來，希望遭到不當對待的女性都能勇敢面對，「不要想妳對他好，有一天他也會懂得體諒付出」。

網友們看完原PO的文章，紛紛留言勸她還是早點離婚比較好，「好爛的男人，快離開，願妳往後一切平安」、「選擇真的比努力重要」、「傻眼，連便當錢都要這樣省」、「再去買1個便當，蓋他頭」、「太誇張，連飯都沒得吃」。

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