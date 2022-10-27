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大媽插隊「手指戳蛋糕」先搶！顧客落空超無奈：就讓沒品的人買吧

▲▼千層蛋糕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子買蛋糕被大媽插隊。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

一名媽媽昨（26）日接兒子下課後，要去買蛋糕來慶祝生日，發現店內剩下最後一顆芋頭布丁口味，就向老闆娘確定要買，沒想到一位大媽聽了竟直接將手指戳進蛋糕，說「最後一顆嗎？我要」，讓原PO超傻眼，「沒想過人生會遇到這麼荒謬的事情」。

原PO昨日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她進店內就和老闆娘說了要芋頭布丁口味，老闆娘便從蛋糕櫃拿出來，說「這是今天最後一顆芋頭布丁了」，沒想到一名大媽突然衝過來，用手指插進蛋糕裡說，「最後一顆嗎？我要」。

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原PO和老闆娘當場都傻住，大媽還說「快點快點，我趕時間」，老闆娘問要不要把蛋糕讓給大媽，原PO只好無奈說，「就讓沒品的人買吧」，走出店面的時候，還聽見大媽回頭抱怨說「吵什麼吵啊」，讓原PO感嘆，「沒想過人生會遇到這麼荒謬的事情」。

文章吸引超過2500人按讚，網友紛紛留言表示，「付錢！當場蛋糕砸她臉上」、「妳也插進去說，真的是芋頭欸」、「沒品的高招，真的會讓人傻眼」、「先下手為強嗎」、「如果是我會想說她有沒有可能是要替誰過最後一個生日...我願意讓給她」。

▼女子發文。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

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