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50台哈雷重機前導！　桃園大廟景福宮2022文化季10／29隆重登場

▲桃園大廟景福宮2022文化季10/29隆重登場

▲桃園大廟景福宮2022文化季10/29隆重登場。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮2022文化季-開漳聖王遶境踩街嘉年華活動，本週六(29日)農曆10月5日隆重登場。景福宮主委簡征潭表示，活動當天主神開漳聖王及神將陣頭在桃園區市中心出巡祈福，期藉由巡守遶境祈求轄區平安、疫情退散，遶境隊伍沿路贈送繽紛氣球和鹹光餅，歡迎大小朋友加入遊行。

▲桃園大廟景福宮2022文化季10/29隆重登場

簡征潭主委表示，桃園大廟景福宮每年固定在農曆正月十七日舉辦遶境活動，去年因疫情關係正月遶境延期停辦，今年特地擲筊請示主祀主神開基開漳聖王應允首次出巡，並擴大遶境範圍，首次和桃園市政府文化局-2022桃園文化季聯合盛大舉辦，希望藉由神明出巡巡守祈求合境平安，疫情退散，可謂是近300年來最大盛事！

今年遶境活動有別以往，上午9點起遶境祈福後，下午則由50台哈雷重機率眾表演團體氣勢進場，展開知名陣頭及學生團體依序熱鬧演出。如桃園鈞天社北管部及神將部、東方藝術團跳鼓陣、朴子太子會五路財神陣、朴子電音三太子、開漳聖王護國佑民祈福陣、柳溝國小龍鳳獅陣、醒吾大學舞蹈團、桃園高中熱舞社、桃園高中采風社、中華民國依依舞蹈班、武漢國小有氧體操隊、國體大競技啦啦隊、國體大舞龍隊、國體大爵士舞蹈隊、壽山高中街舞社團、建國國小管樂團、心靈慈惠總堂等，共16團的表演團體接力表演。年輕創新與傳統文化相互結合，讓活動豐富多元，也為在地增添許多熱鬧氣氛與活力。

桃園區景福宮地方人稱「桃園區大廟」，歷經數代修建規模宏大，現為全臺最大開漳聖王廟之古蹟廟宇。其創建於1745年、迄今已有近300年歷史，歷史悠久列為三級古蹟，且尚有清代以來台灣最大的開漳聖王像，也保留了不少從清朝時期留下來的古文物，不僅香火鼎盛，更是見證近三百年變遷的桃園十五街庄信仰中心。

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