對13歲女摸胸辯打蚊子判無罪　二審查出「關鍵1hr」逆轉他慘了

▲男子半夜摸女友女兒的胸部，供稱是打蚊子不小心碰到。（圖／記者陳凱力攝）

記者翁子皓／台中報導

阿凱（化名）與女友以及女友女兒小花（化名）3人同住，去年3月19日半夜，他見小花熟睡，竟趁機揉捏小花胸部。阿凱向法官供稱，是在打蚊子時不小心碰到，一審被判無罪，二審則因法官認為他所言不合理，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，判他有期徒刑8個月，緩刑2年。

13歲的小花與母親、母親男友阿凱3人從2011年起開始同居，平時睡在同一間臥室中，她還稱呼阿凱為「爸比」。阿凱在去年3月19日1時許，眼見小花熟睡，竟心癢難耐，將對方的上衣、內衣往上拉到脖子後，揉捏、撫摸她的胸部。

小花過程中雖有驚醒，但仍繼續假裝睡覺並翻身躲避。但阿凱仍繼續撫摸，還將小花身體翻正，持手機的手電筒照射觀看，甚至還將她的褲頭拉開數秒鐘。

阿凱供稱，當時他摸黑用電蚊拍打蚊子，過程中左手不小心碰到小花的右胸，他開燈查看，發現小花棉被沒蓋好，其上衣下擺掀到其腋下下緣，胸部裸露在外，他擔心對方著涼，於是幫她蓋好棉被。一審法官採信阿凱的說法，判他無罪。

二審法官調查，一般人不可能在不開燈的情況下，以電蚊拍四處亂揮的方式打蚊子、甚至前後長達1小時，此外一般來說睡覺時再怎麼翻動，也頂多把上衣下擺往上掀到肚臍以上的十數公分處而已，不太可能會往上掀到胸部全裸、靠近脖子的位置，且小花身高有168公分，已是成年人身型， 阿凱自應特別謹慎，避免碰到小花胸部，怎麼會打蚊子時剛好碰到胸部。

二審法官認為阿凱說詞不合理，撤銷一審無罪判決，改依成年人故意對少年乘機猥褻罪。判處阿凱有期徒刑8個月，但考量阿凱已與小花母女和解，緩刑2年，可上訴。