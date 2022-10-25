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社會 社會焦點 保障人權

參加17萬冰島團　騎雪上摩托車竟摔破心臟慘死！旅行社慘賠

北海道星野TOMAMU雪上摩托車。（圖／記者陳俊宏攝）

 ▲男子在冰島騎雪上摩托車，竟摔破心臟慘死。此為示意圖，非本案當事人。（圖／記者陳俊宏攝）

記者吳銘峯／台北報導

詹姓男子與妻子，2013年共同參加某旅行社舉行的冰島旅行團，每人團費超過17萬元。結果詹男在冰川中騎雪上摩托車時竟摔破心臟死亡，經檢查後，認為是摩托車損壞不堪使用，造成意外。詹妻起訴求償，最高法院審理後，判決旅行社須賠償635萬餘元確定。

詹妻起訴指出，她與丈夫於2013年7月1日，參加某旅行社舉行的「2013北歐五國深度之旅15日」旅行團，團費每人17萬1,800元。旅行團7月底出發後，依照既定行程至冰島朗格冰川進行雪上摩托車活動，由詹男騎雪上摩托車搭載妻子。2人上車時，就發現摩托車有許多狀況，包含「龍頭握把以絕緣膠帶纏繞，此舉致使握把打滑，將駕駛者置於無法控制轉向之危機」、「轉向桿尾端嚴重磨損」、「轉向桿上方之連桿嚴重磨損」、「連接轉向軸之鐵板曾因斷裂部分而修理，但之前所嘗試之電弧銲接修理方式，焊接僅附著於金屬表面，未能有效的與金屬熔接」。

果不其然，摩托車啟動不久就暴衝偏離預定路線並翻轉，導致詹妻被拋離車體，臉部多處挫傷、嘴唇上方撕裂傷、左腳腳掌骨折，詹男則連同摩托車摔落地面，胸部遭撞擊致心臟破裂而死亡。詹妻治療後，認為旅行社有疏失，必須負擔賠償責任，因此提出民事訴訟，求償近千萬元。

法院審理時，旅行社拒絕賠償，辯稱曾經出示中文的擔保書，強調此項活動具有風險，若旅客要參與必須負擔風險責任；另外也說摩托車並無損壞，主要是因詹男沒有駕照才會肇事。一二審法院審理後，都採信旅行社說法，判決不須賠償。案件經最高法院廢棄發回，由高院更一審。

更審法院根據事故發生後，冰島當地之賽爾佛斯警方委託Gnostika公司於塞爾佛斯（Selfoss）車輛檢驗中心針對肇事摩托車所出具之技術檢查報告，認定「此動力車輛因處於非堪用狀態，導致意外發生。」最後認定旅行社必須負擔損害賠償責任。經過計算後，改判旅行社須賠償635萬5798元。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴確定。

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