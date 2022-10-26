陳其邁貼「青澀」抓漏看板　周玉蔻今曬畢業照：每個人都年輕過！

▲資深媒體人周玉蔻貼出畢業照。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻，下同）



記者詹宜庭／台北報導

高雄市長陳其邁為了宣傳18歲公民權，競選總部24日在三多商圈掛出「陳其邁版」抓漏看板，致敬高雄傳說陳財佑，黑白色系看板上貼出一張陳其邁學生照，吸引不少人特地前往現場拍照打卡。而資深媒體人周玉蔻今（26）日也突然在臉書上曬出自己年輕時的畢業照，貼文一出立馬引發五千多名網友們點讚，引發外界熱烈討論。

周玉蔻今早透過臉書發出文表示「每個人都年輕過啊！」，並附上一張自己穿著學士服、捧著紅花的照片。值得注意的是，周玉蔻年輕時臉型較為圓潤，眼睛笑到瞇成一直線，有網友大讚，「這個笑容超越林青霞啦」、「地球上怎會出現這種鏡頭？人比花鮮艷，應該是來自內斂的書卷氣」、「蔻蔻姊也要抓漏18囉，可愛」；不過也有網友抱持相反意見，認為周玉蔻現在比較漂亮，「我冒著生命危險也要講真心話，蔻姐現在卡水」、「現在更有一份成熟美」。

距離年底九合一大選不到一個月，為了進一步宣傳18歲公民權，陳其邁競選總部24日在三多商圈掛出「陳其邁版」抓漏看板，看板中可見學生時期的陳其邁照片，致敬高雄傳說陳財佑，引發各界熱議討論。不過，陳其邁競選團隊更加碼推出「抓漏專家陳其邁」宣傳車，搭配陳其邁的錄音喊話，穿梭在高雄街頭巷尾，再度吸引民眾爭相詢問，「哪裡可以捕獲抓漏專家陳其邁？」

▲高雄市長陳其邁的宣傳車，在高雄市街道跑，宣傳「18歲公民權」。（圖／記者吳奕靖翻攝）