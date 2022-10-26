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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

競選布條1細節太扯！選民看呆「怎麼回事」　鍾沛君愣：視力要1.5

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲鍾沛君的參選號次超迷你。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者曾筠淇／綜合報導

九合一大選將至，很多參選人都會將競選布條掛置在牆上、房屋上，好讓選民一眼就看到。不過，台北市大安、文山區的國民黨候選人鍾沛君就接獲訊息，得知自己的參選號次竟然超迷你，「為何要醬子（這樣子）嗚嗚！」貼文也引發討論。

鍾沛君在臉書上發文直呼，「傳說中，在東區巷弄看得到15的人視力就有1.5！」從照片可見，明明可以寫號碼的空間很大，但她的競選號碼超迷你，讓她不禁直呼「連號次都要來凸顯我的大隻！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲有選民好奇這是怎麼回事？（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

貼文底下，鍾沛君也貼出截圖，內容就是「有選民問這15是怎麼回事？」對此，徐巧芯留言回覆「視力測驗嗎！」立委林奕華也回「太誇張了啦！」其他網友則紛紛表示，「小小的，其實很有哏耶」、「逆向操作，好點子」。另也有網友補充，「今（26日）早10點就來弄好了！」

除了掛布條之外，也有不少候選人都走上街頭拜票，像是無黨籍的曾獻瑩就透露，他在市場發文宣時，遇到很多選民對他說「本人比照片年輕！」而他也承諾自己會好好守護下一代、照顧長輩、為大家的家庭需要而努力。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲曾獻瑩被誇本人比照片年輕。（圖／翻攝自Facebook／曾獻瑩）

不過，被誇本人比照片年輕的候選人不只一個，國民黨的高揚凱也表示，他昨（25）日到景美市場掃街，收到很多婆婆媽媽的鼓勵，「還有些長輩看了看口罩文宣上的照片，對著揚凱說：『本人比較帥！很年輕喔！』」

▲高揚凱一天要握1000雙手。（圖／翻攝自Facebook／高揚凱）

▲高揚凱一天要握1000雙手。（圖／翻攝自Facebook／高揚凱）

此外，高揚凱也透露，主席朱立倫在他的競選成立大會上，要他每天都要握1000雙手，以感謝鄉親父老的熱情相挺，所以他也勤跑行程，邀請大家和他「戰」在一起。

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