土妹被霸凌畢業後變超正！男同學回頭猛追遭拒嗆：欠Ｘ　她1招反制

▲女子被高中時霸凌他的男同學追求。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者崔子柔／綜合報導

一名女子分享，自己高中時不會保養和穿搭，整個人像個土包子，還被同學霸凌，結果在同學會上有男同學看見她變漂亮，就瘋狂接近追求，最後她用一招讓該男求饒。

原PO在Dcard發文表示，她高中時在女生裡就是隻醜小鴨，不會打扮之外，又因為熬夜念書所以皮膚很差，穿搭也像土包子，直到大學才開始注重外貌管理。

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▲原PO發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO上週參加高中同學會，碰上以前會用「妓女、婊子、賤貨」等語來稱呼她的男同學，該男一開始沒認出是她，就先湊上來搭訕，「一直想製造身體接觸的機會，看到他一直貼過來真的有夠噁心」，事後還向其他同學要了她的IG帳號，並私訊說「你變得好正，和高中完全不一樣」、「不要這麼冷淡嘛，大家都是朋友」。

▲2人對話。（圖／翻攝自Dcard）



原PO回覆說「你高中說過我什麼？妓女、婊子？」、「不要再聯絡我了」，該男被拒絕後，又一直打電話騷擾，不過原PO都沒接還封鎖來電，該男竟翻臉罵「被男人X很屌膩、死臭婊」等。

原PO最後被惹毛，把他們的對話內容截圖後傳到高中班群，讓該男被其他同學嘲笑，結果該男又傳訊息求原PO收回圖片，原PO則將他求饒的對話再次截圖發出，「罵人的時候語氣有多囂張，道歉的時候就有多卑微」。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「如果是我就告他，或是傳給他爸，或是發出來讓他社死」、「這傢伙好沒品超低級」、「猴子牽到北京還是猴子，還是隻玻璃心的猴子」、「原PO就是帥」、「不告一下賺外快嗎？以後薯條都可以加大」。