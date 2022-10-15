建商老闆「闖紅燈」！硬上女業務主任6次　她領完獎金怒提告

▲女業務為了領獎金，不得不被迫跟老闆啪啪啪6次，等到領完獎金後怒提告。（示意圖／CFP）

記者劉人豪／台中報導

台中某建設公司老闆聘女子擔任新建案銷售工作，並私下承諾會給銷售額千分之九當獎金，並要女業務跟他在接待中心性交，甚至生理期也不放過，強硬「闖紅燈」(女性經期來從事性行為)，女業務領完獎金後提告，法院依利用權勢性交罪，共6罪，判他有期徒刑1年2個月，緩刑5年，可上訴。

判決書指出，老闆2020年雇用女子擔任擔任新建案業務主任，負責銷售工作，2021年開始，他利用女業務為領取獎金，擔心若不順從將被解雇的心理，趁預售屋接待中心其他員工外出用餐時，把女業務帶到會議室內進行性行為，50天來總共6次。

期間女業務用適逢生理期間不適，以及剛打完AZ疫苗不舒服等理由拒絕老闆，但是老闆完全無視不予理會，依然強硬進行性行為。最後女業務在8月領到銷售獎金後，忍無可忍對老闆提告。

老闆接受調查時坦承有私下約定要給女業務銷售獎金，但辯稱雙方發生性行為，是女業務自願，且2人在正交往。女業務則表示，老闆確實有跟她說能領銷售獎金，但到2021年7月為止，老闆都沒發300萬元的銷售獎金，且此事沒有簽立正式合約，擔心無法領取高額獎金而受制於老闆權勢，才會和老闆在會議室性交。她也提出發生性行為前，有明確拒絕的錄影光碟，以及壓力大去身心科就診的證明。

老闆事後和檢察官於審判外達成協商合意，且老闆已認罪，台中地方法院依利用權勢性交罪，共6罪，各處有期徒刑6個月，應執行有期徒刑1年2個月，得易科罰金，緩刑5年，緩刑期間不得跟蹤、騷擾女業務，可上訴。