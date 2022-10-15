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二級保育類彩鷸現蹤新北市板橋！　萌樣超Q還是「模範老爸」

▲▼ 羽色樸素的彩鷸雄鳥是鳥類中的模範奶爸 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼羽色樸素的彩鷸雄鳥是鳥類中的模範奶爸 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

板橋新海三期人工濕地的「水生經濟作物區」，營造了水田型的棲地環境，二級保育類「彩鷸」近期現蹤！新北市高灘處說明，彩鷸是由公鳥撫育後代，是模範奶爸，其生性害羞機警，提醒來賞鳥的民眾，多利用望遠鏡遠觀彩鷸，不要打擾其生活，並保持安全距離。

新海人工濕地最初是為處理城市生活污水，營造農村水田環境提供環境教育，近年在良好的環境下，吸引了二級保育類彩鷸及多種鳥類棲息利用，許多賞鳥人士也來此觀賞。

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高灘處表示，二級保育類「彩鷸」為母系社會鳥種，繁殖期時會在稻田或有水生植物的濕地內營巢。羽色華麗的母鳥在配對後成為一家之主，雄鳥則「婦唱夫隨」，緊緊跟著母鳥身後覓食、理羽。

母鳥在生完蛋後，就由羽色樸素的公鳥一手包辦孵蛋、餵食雛鳥、教導覓食技巧與避敵方法，而母鳥則接著尋找「下一春」，擔負著繁衍的重任。這種生殖策略，有助於水邊環境築巢，容易因水位等環境變化造成巢失敗的物種，藉由增加巢數以提升成功繁衍後代的可能性，就由公鳥擔任「模範奶爸」照顧下一代。

高灘處表示，新海三期的水稻已經收割完，收割完的水田正是彩鷸喜歡活動的環境。目前非彩鷸繁殖期，但仍歡迎民眾來新海三期水田感受清晨及傍晚的田園風光，認識父兼母職的模範奶爸彩鷸，但因為其生性害羞機警，建議民眾利用望遠鏡遠觀倩影，保持安全距離。

▲▼ 羽色樸素的彩鷸雄鳥是鳥類中的模範奶爸 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲羽色較為鮮豔的彩鷸母鳥產完蛋後，就將育兒工作交給公鳥 。（圖／記者戴上容翻攝）


【交通資訊】

新海人工濕地-
自行開車：
板橋四汴頭越堤道(停車場)或湳仔溝橫移門進入→大漢溪自行車道(向北)→新海人工濕地，步行約15分鐘。
大眾運輸：
公車 310、307、810、857、786至「板橋國中，板橋435藝文特區」下車→新月橋至新海二、三期人工濕地

【導覽資訊】

大漢溪生態廊道導覽中心位於新北市華江橋下河濱公園，館內志工提供濕地介紹與解說，導覽中心服務時間為每週二至週日上午9時至下午17時(週一休館)，歡迎來和濕地志工聊聊天，了解大漢溪濕地的故事。亦可至高灘處官網https://www.hrcm.ntpc.gov.tw/ ，或大漢溪濕地生態廊道服務中心粉絲專頁https://www.facebook.com/ntpcwetlands ，參考人工濕地相關資訊。若需參訪濕地申請導覽解說服務，可至官網下載預約導覽申請表，或電洽大漢溪濕地生態廊道服務中心(02)2250-5958。

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彩鷸板橋新北市

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