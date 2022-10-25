疾管署監測：呼吸道融合病毒上升最快！上週通報300例　流感排第二





▲中央流行疫情指揮中心記者會，（左起）指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院兒童感染科醫師黃立民指出，近期呼吸道融合病毒（RSV）成為主流，觀察門診、住院占比約2~3成，而且每週都有1~2個小朋友需要住到加護病房。疾管署副署長莊人祥今（25）日說明，近期監測確實以呼吸道融合病毒上升最快，上週通報達300名個案，次多則是流感病毒190人，接著還有部分肺炎鏈球菌與副流感病毒。

因應新冠疫情，過去兩年多來邊境、社區嚴守，防疫有成但也造成「免疫負債」(Immunity debt )危機，今年秋冬逐步鬆綁防疫措施，10月13日開放邊境，11月7日起還有確診者、同住家人隔離鬆綁等，不少專家都疾呼近期要嚴防各種呼吸道病毒。

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莊人祥表示，根據疾管署實驗室傳染病自動通報系統監測資料，各類呼吸道相關病毒、細菌檢出情況，以呼吸道融合病毒上升最快，上週有300多名個案；次多是流感病毒大概190名，至於第三個則是肺炎鏈球菌，量相對比較低，且趨勢來看本來上升後續又有下降趨勢，副流感病毒也是上升又下降。

專家也憂心秋冬病菌多重感染情況，而今天指揮中心公布新冠重症個案，也有一起9歲童重症，同時感染新冠與肺炎鏈球菌，還發生氣喘。

莊人祥則表示，這些病菌都是冬天容易傳染疾病，目前也都在重疊過程當中，尤其去年沒有相關流行，前年冬天則有一波呼吸道融合病毒、肺炎鏈球菌等，當然有可能同時感染兩種病毒、細菌。而目前最主要流行還是以新冠為主，其他病毒、細菌相對都是少數，但如果同時感染，包含新冠、流感，都有相關抗病毒藥物，符合資格可以使用，沒有太大問題。

另也提醒，這段期間相關疫苗有符合公費，或者願意自費施打，都可以趕快進行，包含流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、新冠疫苗，也要保持戴口罩、勤洗手等衛生習慣。