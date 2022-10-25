時力指徐定禎與鍾東錦「系出同源」　他轟假消息：我一直是本土台派！

▲徐定禎澄清派系指控。（圖／翻攝徐定禎臉書）



政治中心／綜合報導

苗栗縣長之戰選情激烈，時代力量日前質疑民進黨籍苗栗縣長候選人徐定禎和藍營「系出同源」、「地方派系」，對此，徐定禎表示，自己一直站在本土台灣派的立場，甚至因為公開挺蔡英文與家族關係決裂，「時代力量不要再釋放什麼『系出同源』『地方派系』的假消息了！」

徐定禎強調，台灣派的立場很明確，就是集中選票不能讓國民黨的謝福弘、鍾東錦當選縣長。徐定禎說，2010年小英造訪苗栗時相識，大家相談後，因為愛台護台的理念相同，自己就一路支持蔡英文，即使2012年民進黨選情低迷也公開力挺。

徐定禎說，在民進黨最低迷的時刻，苗栗18鄉鎮當時只有他一個首長挺蔡英文，2016更是擔任苗栗小英競總副總幹事，「為了支持小英這個決定，與表哥、國民黨前議長游忠鈿決裂，這樣的從政歷程要被說與國民黨地方派系系出同源實在莫名其妙！」

徐定禎承認，自己與已故的議長游忠鈿是表兄弟，游忠鈿當初很支持他選頭份鎮長，但政治立場兩人極為不同，事業上更是毫無關係，他說，如果自己跟游忠鈿、鍾東錦的事業有關係，怎麼會選舉選到只剩27萬存款？這樣也要硬扯自己是地方派系？

徐定禎表示，自己一直站在本土台灣派的立場，第一次公開挺蔡英文後，與游忠鈿關係決裂，甚至半年內沒有講過一句話。但為了堅持理念，賠上家族氣氛與感情也沒有遲疑。

徐定禎指出，自己為台灣派在苗栗深耕，從2018年獲得民進黨禮讓以無黨籍參選縣長，在原先版圖7:3藍遠大於綠的苗栗獲得37%選票；再到2020年正式加入民進黨參選立委，蔡英文在苗栗開出45%選票，顯示藍綠在苗栗的基本盤逐漸拉近。

對於選情，徐定禎解釋，選民結構正在改變，現在苗栗「民心思變」，自己設定這次目標是51%過半。有許多深藍鄉親告訴他這次會投徐定禎，「換黨換人做做看，給苗栗一個改變的機會。」

徐定禎強調，苗栗人真的希望改變，很遺憾時代力量為了選舉開始否定當初充滿公共事務熱忱的初衷。更遺憾的是，游忠鈿已經過世多年，對手陣營現在為了選舉，還在利用他、消費他。

對於時力批徐定禎和藍營「系出同源」、「地方派系」，徐定禎呼籲，時代力量停止造謠貼標籤，期待台灣派的力量團結一致，集中選票，苗栗人站出來，一起改變苗栗的未來。