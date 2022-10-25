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6張千元鈔飄落街道沒人敢撿　台中婦怕被罵也不敢報案

▲▼霧峰街上有6張千元鈔飄落街道，但沒人敢撿，警方透過監視器順利找到失主。（圖／民眾提供，下同）

▲霧峰街上有6張千元鈔飄落街道，但沒人敢撿，警方透過監視器順利找到失主。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰區熱鬧的信義街上，飄落數張千元鈔，路人不敢撿拾而報警，警方到場一一撿起，共有6張，透過附近監視器查出是66歲吳姓婦人走路時，千元鈔從外套口袋掉落，吳婦表示，早上急著要外出買菜，等到要付錢才發現錢不見了，擔心怕家人罵，不敢報案，自己乖乖的沿路找尋，如今被熱心民眾撿到，吳婦感謝再三。

▲▼霧峰街上有6張千元鈔飄落街道，但沒人敢撿，警方透過監視器順利找到失主。（圖／民眾提供，下同）

霧峰警分局霧峰派出所警員鄭巧艷日前上午9時20分獲報，霧峰區人來人往的信義街上有數張千鈔，民眾都不敢撿拾，擔心會有法律糾紛，鄭員到場後，一一拾起，清點後是6000元，不過，派出所並未接獲失主報案。

鄭員調閱民間監視器，發現1名婦人走過該處時，從外套口袋掉落現金，便再沿路調閱路口監視器，找到婦人騎的機車車牌，順利聯繫到吳姓婦人。

吳婦到了派出所時又驚又喜，她說，早上急著出門把錢隨意塞進外套，並沒有注意到錢掉了，直到要付錢才驚覺口袋空空，因為擔心被家人責罵，沒有告訴別人，也不敢報案，自己只能焦急地尋找，後來得知錢財掉落在菜市場，並被好心民眾發現，又遇上熱心警員協助，在30分鐘內就找到，讓吳婦失而復得，歡喜不已。

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